O truque da Levi’s para continuar patrocinando estádio da Copa mesmo sem mostrar a marca

A fabricante de roupas Levi’s encontrou uma forma de preservar sua identidade visual no estádio que leva seu nome durante a Copa do Mundo de 2026, apesar das restrições impostas pela FIFA à exposição de marcas que não patrocinam oficialmente a competição.

Durante o torneio, o Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, passou a ser chamado oficialmente de “San Francisco Bay Area Stadium”, como determina a entidade para arenas batizadas com nomes de empresas que não integram seu grupo de patrocinadores. O nome “Levi’s” foi coberto no letreiro da fachada, mas a empresa manteve visível o contorno vermelho característico do seu logotipo.

A solução logo chamou atenção por ser uma forma de manter a associação da arena à marca mesmo sem a exibição do nome.

A Levi’s também alterou temporariamente a imagem de perfil de suas redes sociais para reproduzir a versão utilizada no estádio, com o nome ocultado e apenas o contorno do logotipo visível.

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As regras comerciais da FIFA determinam que apenas patrocinadores oficiais podem exibir marcas dentro dos estádios e em áreas controladas pela organização durante a Copa do Mundo. Por esse motivo, arenas que possuem naming rights costumam receber denominações temporárias ao longo do torneio.

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O procedimento não é novo. Em edições anteriores da Copa do Mundo e da Eurocopa, estádios como o Allianz Arena, em Munique, também tiveram seus nomes substituídos durante as competições em razão das regras de patrocínio.

A Copa do Mundo de 2026 é disputada nos Estados Unidos, Canadá e México e reúne 48 seleções pela primeira vez na história. O estádio de Santa Clara receberá partidas da fase de grupos e do mata-mata do torneio