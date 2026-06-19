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Economia

O truque da Levi’s para continuar patrocinando estádio da Copa mesmo sem mostrar a marca

Empresa cobriu apenas o nome no letreiro da arena de Santa Clara, preservando o formato característico do logotipo durante o Mundial

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 10h49 | Atualizado em 19 jun 2026, 11h33
Fachada de um estádio moderno com a logo da FIFA World Cup 2026 e a taça, em vidro e metal, com faixas douradas e estrelas. Pessoas circulam na entrada, algumas tirando fotos, sob céu azul
Fachada do Levi's Stadium, na Califórnia - 16/06/2026 (Matthew Huang/Icon Sportswire/Getty Images)
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O truque da Levi’s para continuar patrocinando estádio da Copa mesmo sem mostrar a marca Priorize VEJA no Google

A fabricante de roupas Levi’s encontrou uma forma de preservar sua identidade visual no estádio que leva seu nome durante a Copa do Mundo de 2026, apesar das restrições impostas pela FIFA à exposição de marcas que não patrocinam oficialmente a competição.

Durante o torneio, o Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, passou a ser chamado oficialmente de “San Francisco Bay Area Stadium”, como determina a entidade para arenas batizadas com nomes de empresas que não integram seu grupo de patrocinadores. O nome “Levi’s” foi coberto no letreiro da fachada, mas a empresa manteve visível o contorno vermelho característico do seu logotipo.

A solução logo chamou atenção por ser uma forma de manter a associação da arena à marca mesmo sem a exibição do nome.

A Levi’s também alterou temporariamente a imagem de perfil de suas redes sociais para reproduzir a versão utilizada no estádio, com o nome ocultado e apenas o contorno do logotipo visível.

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As regras comerciais da FIFA determinam que apenas patrocinadores oficiais podem exibir marcas dentro dos estádios e em áreas controladas pela organização durante a Copa do Mundo. Por esse motivo, arenas que possuem naming rights costumam receber denominações temporárias ao longo do torneio.

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O procedimento não é novo. Em edições anteriores da Copa do Mundo e da Eurocopa, estádios como o Allianz Arena, em Munique, também tiveram seus nomes substituídos durante as competições em razão das regras de patrocínio.

A Copa do Mundo de 2026 é disputada nos Estados Unidos, Canadá e México e reúne 48 seleções pela primeira vez na história. O estádio de Santa Clara receberá partidas da fase de grupos e do mata-mata do torneio

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Copa do Mundo 2026
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