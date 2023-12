O trilhão buscado pelo Brasil para custear a transformação ecológica

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 1º de dezembro, que estudos da iniciativa privada sobre a aplicação do Plano de Transformação Ecológica do Brasil indicam que o país poderia gerar 7,5 a 10 milhões de empregos em todos os setores – com enfoque no segmento de bioeconomia, agricultura e infraestrutura -, e oportunidades de geração de renda. No entanto, para concretizar esse cenário, os mesmos estudos estimam que o país precisa de investimentos adicionais da ordem de 130 a 160 bilhões de dólares por ano ao longo da próxima década — ou seja, acima de 1 trilhão de dólares ao longo dos próximos 10 anos.

Segundo o ministro, os aportes precisam ocorrer principalmente em infraestrutura para promover adaptações, produzir energia, aprimorar a mobilidade e a industrialização. “A boa notícia é que temos um histórico de capacidade de mobilização de investimentos e de criação de infraestruturas sustentáveis. Se hoje somos um gigante das energias renováveis, é graças a investimentos públicos”, disse Haddad após citar as cifras.

Como exemplos de medidas em processo de implementação da transformação ecológica, o ministro citou a criação de um mercado de carbono regulado, a emissão de títulos soberanos sustentáveis, a definição de uma taxonomia nacional focada na sustentabilidade e a

revisão do Fundo Clima. As iniciativas visam criar condições para uma nova onda de investimentos com o objetivo de concentrar tecnologias industriais, modernizar a ciência e qualificar a força de trabalho em âmbito nacional.

“O Plano de Transformação Ecológica que eu tenho a honra de apresentar a vocês hoje visa unir forças em torno de um objetivo histórico: interromper cinco séculos de extrativismo e destruição do meio ambiente para posicionar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento sustentável”, declarou o ministro, agradecendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelo apoio ao plano.

Haddad listou alguns avanços da agenda ecológica brasileira em relação à COP do ano passado. Entre eles está uma queda de quase 50% no desmatamento na Amazônia graças à reativação de ações de prevenção e controle no bioma. O ministro elencou os Projetos de Lei sobre hidrogênio verde e a geração de energia eólica offshore, aprovados recentemente pelo Congresso Nacional, como setores cruciais para a transição energética que detêm enorme potencial para o país. O Brasil também revisou a Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC) para alcançar uma redução de 53% nos níveis de emissões em relação ao ano de 2005, meta climática mais ambicionada que a de vários países desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos.

“O Plano de Transformação Ecológica é um processo evolutivo, assim como o desafio das mudanças climáticas. Ele buscará se adaptar a novos paradigmas e desenvolver políticas públicas para atender não apenas aos problemas do passado, mas também do futuro”, acrescentou Haddad, que classificou o Plano como um modelo realista, porém ambicioso, para o país.