O ‘Trade Flávio’ que encostou no primeiro alvo após o resultado das urnas

Uma das maiores apostas do chamado “Trade Flávio” chegou à segunda-feira pós-eleição muito perto de seu primeiro alvo. O EWZ, principal ETF de ações brasileiras negociado em Nova York, avançava 12,28% no pré-mercado e chegou a US$ 42,90, apenas dez centavos abaixo dos US$ 43 que marcam o primeiro strike de uma operação milionária revelada pelo Radar Econômico em setembro.

Na ocasião, um investidor comprou cerca de 500 mil opções de compra do EWZ com preço de exercício de US$ 43 e, simultaneamente, vendeu praticamente a mesma quantidade de calls com strike de US$ 45. As duas pontas vencem em 20 de novembro, quase quatro semanas depois do segundo turno presidencial, marcado para 25 de outubro. A estrutura custou cerca de R$ 64 milhões e pode alcançar um retorno próximo de R$ 500 milhões caso o ETF esteja acima do segundo strike no vencimento.

O resultado do primeiro turno deu um forte impulso à tese. O EWZ havia encerrado a sexta-feira em torno de US$ 38 e disparou no mercado anterior à abertura de Nova York depois do desempenho eleitoral de Flávio Bolsonaro. A reação também apareceu no real e nos demais ativos brasileiros negociados no exterior.

A aproximação dos US$ 43, porém, não significa que a operação precise atingir esse nível nesta segunda-feira para funcionar. Os contratos ainda têm 46 dias até o vencimento e atravessarão todo o segundo turno. Mesmo depois da eleição de 25 de outubro, restarão 26 dias para o desfecho da posição.

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Também há uma diferença entre alcançar o primeiro strike e chegar ao ganho máximo. A partir dos US$ 43 no vencimento, a call comprada passa a ter valor intrínseco. O retorno do spread cresce à medida que o EWZ avança até US$ 45. Acima desse nível, a call vendida limita o ganho adicional e a estrutura atinge seu valor máximo.

Os strikes que chamaram a atenção em setembro continuam entre as maiores concentrações de contratos do EWZ. Dados disponíveis antes da abertura desta segunda-feira mostravam cerca de 818 mil calls em aberto no strike de US$ 43 e 670 mil em US$ 45, ambas com vencimento em 20 de novembro. O open interest não permite saber quem são os investidores por trás das posições, mas o tamanho continua compatível com a grande operação identificada no mês passado.

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O primeiro turno, portanto, não encerrou a aposta do “Trade Flávio”. Levou o mercado justamente até a porta dela. O teste decisivo ainda está à frente: para a estrutura capturar todo o potencial embutido quando foi montada, o EWZ precisa chegar a US$ 45 ou mais até 20 de novembro.