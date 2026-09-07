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O Trade Flávio nunca foi tão grande em Wall Street

Estoque de calls do EWZ chega ao recorde de 5,2 milhões de contratos, com maiores posições concentradas no período posterior à eleição

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 15h30
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa amarela, sorrindo e segurando um microfone, com uma multidão desfocada ao fundo
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à presidência da República em 2026 (YouTube/Reprodução)
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O chamado Trade Flávio ganhou uma nova dimensão a menos de um mês da eleição presidencial. O número de opções de compra do EWZ, principal ETF de ações brasileiras negociado em Nova York, atingiu na sexta-feira um recorde histórico de cerca de 5,2 milhões de contratos em aberto.

O salto ocorreu justamente nas últimas duas semanas, período em que pesquisas eleitorais passaram a mostrar Flávio Bolsonaro encostando em Lula na disputa presidencial. Em 24 de agosto, quando levantamento BTG/Nexus apontou Lula com 46% e Flávio com 45% em um eventual segundo turno, o EWZ tinha cerca de 2,8 milhões de calls em aberto. Desde então, o estoque dessas opções cresceu aproximadamente 86%.

A associação com a corrida presidencial já vinha sendo feita pelos próprios operadores. No fim de agosto, a Bloomberg identificou um aumento das apostas em opções de Ibovespa e EWZ para capturar uma eventual valorização dos ativos brasileiros caso Flávio vença a eleição. Na semana passada, o Ibovespa voltou a reagir fortemente a pesquisas que mostraram redução da vantagem de Lula.

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O detalhe mais revelador está nos vencimentos. As duas maiores concentrações do mercado estão em calls do EWZ de 43 e 45 dólares com vencimento em 20 de novembro — quase um mês depois do eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro. Juntas, essas duas posições somam cerca de 1,37 milhão de contratos. Com o ETF ao redor de 38 dólares, os strikes embutem níveis entre aproximadamente 14% e 19% acima da cotação atual.

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As puts, opções associadas à proteção ou aposta em queda, não acompanharam o mesmo ritmo. Enquanto as calls quase dobraram desde o fim de agosto, o estoque de puts permaneceu próximo de 1,5 milhão de contratos. A relação entre puts e calls caiu para perto de 0,3, evidenciando um desequilíbrio incomum no mercado de opções do ETF brasileiro.

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O volume não significa que todos os 5,2 milhões de contratos representem apostas puras numa vitória de Flávio — opções também são usadas em operações de proteção e estratégias combinadas. Mas a coincidência entre a explosão das calls, o estreitamento das pesquisas e a concentração das maiores posições depois da eleição mostra que o Trade Flávio, até aqui mais visível no Ibovespa e no dólar, ganhou escala recorde também em Wall Street.

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