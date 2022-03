O tom da última reunião de Doria com a equipe de campanha

As três economistas do núcleo duro da pré-campanha do governador João Doria (PSDB), à Presidência da República estiveram em uma reunião com o chefe do Palácio dos Bandeirantes na última sexta-feira, 25 — e as conversas seguiram a normalidade de encontros anteriores. Zeina Latif, Ana Carla Abrão e Vanessa Canado levaram ao governador desenhos de propostas para a campanha e Doria reagiu com normalidade, indicando a continuidade dos trabalhos. O principal norte do programa seria bater na tecla de que reformas estruturais seriam primordiais para a retomada da criação de empregos. A notícia de uma possível desistência do tucano na corrida ao Planalto causou reações diferentes da equipe, que vão desde perplexidade até expectativa que o governador mantenha os planos de disputar a Presidência.

As três economistas, junto ao secretário de Fazenda do estado, Henrique Meirelles, compõem o comitê que preparava o programa de governo no campo da economia e informavam o coordenador de campanha, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. Meirelles, Zeina, Ana Carla e Vanessa tinham, segundo fontes do governo paulista, ingerência também sobre outras estratégias para a construção da candidatura — desde a educação, passando pela saúde. As três economistas não foram informadas oficialmente da decisão do governador João Doria de desistir da corrida presidencial.