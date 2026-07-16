Tesouro de bilhões de dólares escondido sob as Malvinas reacendeu disputa entre Argentina e Inglaterra
Projeto bilionário pode triplicar a economia das ilhas e recoloca no centro do debate uma disputa territorial que mobiliza argentinos há mais de 190 anosPor Ernesto Neves SEGUIR SEGUINDO 16 jul 2026, 15h18 | Atualizado em 17 jul 2026, 14h47
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A descoberta e o desenvolvimento do campo de petróleo Sea Lion nas Malvinas reacendem a disputa entre Argentina e Reino Unido. Com produção prevista para 2028, o projeto bilionário pode triplicar o PIB local, mas Buenos Aires o classifica como ilegítimo, intensificando ações diplomáticas para reafirmar sua soberania.
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A exibição de uma faixa em defesa das Malvinas por torcedores argentinos durante a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra lembrou que a disputa pelas ilhas continua viva no imaginário nacional.
Mas, por trás do simbolismo político, um fator econômico voltou a elevar a temperatura entre Buenos Aires e Londres: o petróleo.
Depois de mais de uma década de adiamentos, o projeto Sea Lion, localizado cerca de 220 quilômetros ao norte do arquipélago, entrou definitivamente em fase de desenvolvimento.
A expectativa é que a produção comece em 2028, transformando radicalmente a economia das ilhas, e reacendendo a disputa diplomática com a Argentina.
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Um campo capaz de mudar a economia das ilhas
Descoberto em 2010, o Sea Lion é considerado a maior descoberta de petróleo da história das Malvinas.
Na primeira fase, serão produzidos cerca de 170 milhões de barris, com pico estimado de 50 mil barris por dia. Em fases posteriores, o campo pode ultrapassar 700 milhões de barris recuperáveis, enquanto estimativas geológicas apontam recursos superiores a 900 milhões de barris e potencial ainda maior em áreas vizinhas da Bacia Norte das Malvinas.
O investimento inicial supera US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11,4 bilhões).
Para um território com apenas cerca de 3.500 habitantes, o impacto econômico pode ser gigantesco.
Segundo projeções das empresas responsáveis pelo projeto, o petróleo poderá triplicar o PIB local e gerar receitas equivalentes a £ 280 milhões por ano em impostos e royalties a partir da próxima década — algo próximo de £ 80 mil anuais por morador.
Hoje, a economia das ilhas depende principalmente da pesca de lulas, da criação de ovinos e do turismo.
Por que a Argentina reage com tanta força
Para Buenos Aires, o problema vai muito além do petróleo.
A Argentina considera ilegítima qualquer exploração de recursos naturais nas águas das Malvinas sem autorização do governo argentino, argumentando que o arquipélago faz parte de seu território nacional ocupado pelo Reino Unido desde 1833.
Após a aprovação definitiva do projeto, o governo de Javier Milei classificou a exploração como “unilateral e ilegítima” e prometeu intensificar ações diplomáticas e jurídicas contra as empresas envolvidas, entre elas a britânica Rockhopper Exploration e a israelense Navitas Petroleum.
Esquerda e direita divergem sobre Londres, mas não sobre as Malvinas
Apesar da polarização política argentina, existe um raro consenso nacional: praticamente todo o espectro político considera as Malvinas parte inseparável do país.
Os governos kirchneristas fizeram da questão uma prioridade diplomática, levando repetidamente o tema às Nações Unidas e impondo sanções a empresas que atuavam na exploração de petróleo na região.
Javier Milei adotou inicialmente um discurso mais pragmático em relação ao Reino Unido, afirmando que a recuperação das ilhas dependeria de uma solução pacífica e poderia levar décadas. Mas, diante do avanço do Sea Lion, endureceu o tom e voltou a defender publicamente a soberania argentina sobre o arquipélago.
A oposição peronista acusa Milei de não priorizar suficientemente a causa das Malvinas, enquanto o governo tenta equilibrar sua aproximação diplomática com países ocidentais e a pressão doméstica por uma postura mais firme.
Uma disputa que começou antes da guerra de 1982
A rivalidade entre Argentina e Reino Unido pelas Malvinas antecede em muito o conflito militar.
Buenos Aires sustenta que herdou os direitos territoriais da Espanha após sua independência e considera ilegal a ocupação britânica iniciada em 1833.
Londres, por sua vez, argumenta que exerce administração contínua sobre o arquipélago há quase dois séculos e defende o direito de autodeterminação da população local.
Em 2013, um referendo mostrou que 99,8% dos moradores votaram pela permanência como território ultramarino britânico. O resultado, porém, nunca foi reconhecido pela Argentina, que afirma que a população atual foi estabelecida após a ocupação britânica.
O petróleo muda o cálculo geopolítico
Durante décadas, explorar petróleo nas Malvinas parecia economicamente inviável.
Os custos elevados, a distância dos mercados consumidores, sucessivas quedas do preço internacional do barril e a disputa diplomática afastaram grandes petroleiras.
Esse cenário começou a mudar com a entrada da israelense Navitas Petroleum, que assumiu o controle do projeto e decidiu avançar mesmo diante do risco político.
Além do Sea Lion, a empresa já adquiriu participação em áreas vizinhas com potencial estimado em bilhões de barris adicionais, alimentando a expectativa de transformar a região em uma nova fronteira petrolífera do Atlântico Sul.
O petróleo pode mudar as ilhas — mas dificilmente resolverá a disputa
Especialistas avaliam que o desenvolvimento do Sea Lion dificilmente alterará o controle britânico sobre as Malvinas, mas tornará a questão ainda mais sensível.
Quanto maior o valor econômico do arquipélago, maior tende a ser a pressão diplomática argentina para impedir novos investimentos e reafirmar sua reivindicação de soberania.
Quarenta e quatro anos depois da guerra de 1982, o centro da disputa deixou de ser apenas a memória histórica. Agora, sob as águas frias do Atlântico Sul, há um ativo capaz de movimentar bilhões de dólares e recolocar as Malvinas no centro da geopolítica global.
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