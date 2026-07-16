Tesouro de bilhões de dólares escondido sob as Malvinas reacendeu disputa entre Argentina e Inglaterra

A exibição de uma faixa em defesa das Malvinas por torcedores argentinos durante a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra lembrou que a disputa pelas ilhas continua viva no imaginário nacional.

Mas, por trás do simbolismo político, um fator econômico voltou a elevar a temperatura entre Buenos Aires e Londres: o petróleo.

Depois de mais de uma década de adiamentos, o projeto Sea Lion, localizado cerca de 220 quilômetros ao norte do arquipélago, entrou definitivamente em fase de desenvolvimento.

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A expectativa é que a produção comece em 2028, transformando radicalmente a economia das ilhas, e reacendendo a disputa diplomática com a Argentina.

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Um campo capaz de mudar a economia das ilhas

Descoberto em 2010, o Sea Lion é considerado a maior descoberta de petróleo da história das Malvinas.

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Na primeira fase, serão produzidos cerca de 170 milhões de barris, com pico estimado de 50 mil barris por dia. Em fases posteriores, o campo pode ultrapassar 700 milhões de barris recuperáveis, enquanto estimativas geológicas apontam recursos superiores a 900 milhões de barris e potencial ainda maior em áreas vizinhas da Bacia Norte das Malvinas.

O investimento inicial supera US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11,4 bilhões).

Para um território com apenas cerca de 3.500 habitantes, o impacto econômico pode ser gigantesco.

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Segundo projeções das empresas responsáveis pelo projeto, o petróleo poderá triplicar o PIB local e gerar receitas equivalentes a £ 280 milhões por ano em impostos e royalties a partir da próxima década — algo próximo de £ 80 mil anuais por morador.

Hoje, a economia das ilhas depende principalmente da pesca de lulas, da criação de ovinos e do turismo.

Por que a Argentina reage com tanta força

Para Buenos Aires, o problema vai muito além do petróleo.

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A Argentina considera ilegítima qualquer exploração de recursos naturais nas águas das Malvinas sem autorização do governo argentino, argumentando que o arquipélago faz parte de seu território nacional ocupado pelo Reino Unido desde 1833.

Após a aprovação definitiva do projeto, o governo de Javier Milei classificou a exploração como “unilateral e ilegítima” e prometeu intensificar ações diplomáticas e jurídicas contra as empresas envolvidas, entre elas a britânica Rockhopper Exploration e a israelense Navitas Petroleum.

Esquerda e direita divergem sobre Londres, mas não sobre as Malvinas

Apesar da polarização política argentina, existe um raro consenso nacional: praticamente todo o espectro político considera as Malvinas parte inseparável do país.

Os governos kirchneristas fizeram da questão uma prioridade diplomática, levando repetidamente o tema às Nações Unidas e impondo sanções a empresas que atuavam na exploração de petróleo na região.

Javier Milei adotou inicialmente um discurso mais pragmático em relação ao Reino Unido, afirmando que a recuperação das ilhas dependeria de uma solução pacífica e poderia levar décadas. Mas, diante do avanço do Sea Lion, endureceu o tom e voltou a defender publicamente a soberania argentina sobre o arquipélago.

A oposição peronista acusa Milei de não priorizar suficientemente a causa das Malvinas, enquanto o governo tenta equilibrar sua aproximação diplomática com países ocidentais e a pressão doméstica por uma postura mais firme.

Uma disputa que começou antes da guerra de 1982

A rivalidade entre Argentina e Reino Unido pelas Malvinas antecede em muito o conflito militar.

Buenos Aires sustenta que herdou os direitos territoriais da Espanha após sua independência e considera ilegal a ocupação britânica iniciada em 1833.

Londres, por sua vez, argumenta que exerce administração contínua sobre o arquipélago há quase dois séculos e defende o direito de autodeterminação da população local.

Em 2013, um referendo mostrou que 99,8% dos moradores votaram pela permanência como território ultramarino britânico. O resultado, porém, nunca foi reconhecido pela Argentina, que afirma que a população atual foi estabelecida após a ocupação britânica.

O petróleo muda o cálculo geopolítico

Durante décadas, explorar petróleo nas Malvinas parecia economicamente inviável.

Os custos elevados, a distância dos mercados consumidores, sucessivas quedas do preço internacional do barril e a disputa diplomática afastaram grandes petroleiras.

Esse cenário começou a mudar com a entrada da israelense Navitas Petroleum, que assumiu o controle do projeto e decidiu avançar mesmo diante do risco político.

Além do Sea Lion, a empresa já adquiriu participação em áreas vizinhas com potencial estimado em bilhões de barris adicionais, alimentando a expectativa de transformar a região em uma nova fronteira petrolífera do Atlântico Sul.

O petróleo pode mudar as ilhas — mas dificilmente resolverá a disputa

Especialistas avaliam que o desenvolvimento do Sea Lion dificilmente alterará o controle britânico sobre as Malvinas, mas tornará a questão ainda mais sensível.

Quanto maior o valor econômico do arquipélago, maior tende a ser a pressão diplomática argentina para impedir novos investimentos e reafirmar sua reivindicação de soberania.

Quarenta e quatro anos depois da guerra de 1982, o centro da disputa deixou de ser apenas a memória histórica. Agora, sob as águas frias do Atlântico Sul, há um ativo capaz de movimentar bilhões de dólares e recolocar as Malvinas no centro da geopolítica global.