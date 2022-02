O temor pelo encontro de Ciro e Moro em um hotel em São Paulo

Os pré-candidatos à Presidência da República Ciro Gomes, do PDT, e Sergio Moro, do Podemos, devorarão uma torta de climão na manhã desta quarta-feira 23. Os dois estão hospedados no mesmo hotel em São Paulo, o Intercontinental, na região da Avenida Paulista, onde participarão do mesmo evento patrocinado pelo banco BTG Pactual. As equipes dos dois pré-candidatos estão evitando ao máximo que os dois se encontrem nas áreas comuns do hotel, para evitar fotos, comentários e, claro, provocações dos dois lados.

Vale lembrar que Moro não é muito afeito a encontrar Ciro Gomes. Há três semanas, o pré-candidato do Podemos desmarcou uma entrevista à Rádio Nazaré, da Bahia, quando soube que Ciro estaria lá, alegando que não participaria de um debate. Ciro, aliás, teria o assunto perfeito para provocar Moro enquanto servisse café e frios ou esbarrassem-se no elevador: o pedetista acaba de registrar uma subida de 4,9% para 6,7% nas intenções de votos medidas pela CNT, ultrapassando o ex-juiz, que passou de 8,9% para 6,4%. De fato, o café da manhã no Intercontinental poderia ser muito indigesto.