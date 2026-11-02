O temor de uma guinada à Turquia que tomou conta da Faria Lima

O fantasma de uma experiência econômica semelhante à da Turquia começou a rondar a Faria Lima no fim de semana. O motivo foi a repercussão de uma proposta do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, para reduzir drasticamente os juros brasileiros e reformular a relação entre as políticas fiscal e monetária. O receio, que se espalhou entre gestores e ganhou espaço nas redes sociais, aumentou depois que Gleisi Hoffmann, ex-ministra das Relações Institucionais e uma das principais lideranças do PT, elogiou publicamente as ideias do economista. Em meio às incertezas sobre a equipe econômica do quarto mandato de Lula, o temor é que o governo decida experimentar uma redução dos juros por determinação política, independentemente das expectativas de inflação.

A proposta, apresentada por Lara Resende em artigo publicado em setembro, parte da tese de que os juros elevados são a principal causa do desequilíbrio fiscal brasileiro, e não os gastos primários do governo. O economista sugere a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional, responsável por coordenar metas fiscais e monetárias, e defende que a Selic, atualmente em 13,75% ao ano, seja reduzida gradualmente para aproximadamente 7,5% em doze meses. Posteriormente, a taxa passaria a oscilar, em condições normais, entre 3% e 5,5% ao ano. Para evitar uma disparada do dólar, o Banco Central poderia utilizar as reservas internacionais, superiores a 350 bilhões de dólares. Pelos cálculos de Lara Resende, a redução do custo da dívida produziria uma economia fiscal equivalente a cerca de quatro pontos percentuais do PIB ao ano, de forma gradual.

A repercussão política transformou uma discussão acadêmica em fonte de apreensão no mercado. No domingo, 1º, Gleisi classificou o artigo como fundamental para enfrentar o que chamou de “ofensiva terrorista” sobre a política fiscal brasileira. A manifestação foi interpretada por parte dos investidores como sinal de que a proposta poderia encontrar respaldo em setores influentes do PT. Nas redes sociais, participantes do mercado passaram a comparar o plano à experiência econômica do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. O receio é que uma redução administrada da Selic, sem uma melhora correspondente das expectativas fiscais, provoque fuga de capitais, desvalorização do real e uma nova aceleração inflacionária. Economistas críticos à proposta argumentam que, embora juros elevados ampliem as despesas com a dívida, a taxa também reflete os riscos percebidos pelos investidores.

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A comparação com a Turquia tem origem em uma experiência que deixou marcas profundas na economia daquele país. A partir de setembro de 2021, sob pressão de Erdogan, o Banco Central turco iniciou sucessivos cortes de juros mesmo com a inflação elevada. A taxa básica passou de 19% para 14% em poucos meses, enquanto a lira perdeu aproximadamente metade de seu valor diante do dólar durante a crise cambial daquele ano. O governo recorreu a intervenções no mercado de câmbio e a mecanismos de proteção de depósitos contra a desvalorização da moeda. Ainda assim, a inflação alcançou 85% em outubro de 2022, segundo o Fundo Monetário Internacional. Para os críticos brasileiros, a experiência demonstra os riscos de subordinar a política monetária a objetivos políticos de curto prazo.

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Há, porém, diferenças importantes entre os dois casos. Ao contrário da Turquia de Erdogan, onde presidentes do Banco Central foram demitidos em meio a divergências sobre juros, o Brasil possui uma autoridade monetária com autonomia formal. Lara Resende também não propõe simplesmente uma redução imediata da Selic: seu plano prevê uma transição de doze meses e um novo arranjo institucional para a definição das metas econômicas. O próprio economista reconhece que a queda dos juros pode pressionar a inflação no curto prazo, mas argumenta que a estrutura da dívida brasileira e as reservas cambiais permitiriam administrar esses efeitos. É justamente a capacidade de preservar a credibilidade monetária durante essa transição que divide os economistas.

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Por enquanto, o governo procura afastar a hipótese de uma guinada. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o tabelamento dos juros não está em discussão e negou a existência de uma reunião agendada entre Lula e Lara Resende. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também descartou que a proposta esteja sendo analisada pelo governo. Já Edinho Silva, presidente do PT, afirmou que apenas Durigan fala oficialmente sobre política econômica. As negativas, contudo, não encerram as dúvidas sobre a orientação do próximo mandato, especialmente enquanto Lula não define sua futura equipe econômica. Na semana em que o Copom se prepara para decidir os juros, a discussão expõe uma divergência fundamental: para Lara Resende, baixar a Selic é parte da solução fiscal; para seus críticos, fazê-lo sem recuperar a confiança nas contas públicas pode agravar o problema que se pretende resolver.