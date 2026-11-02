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O temor de uma guinada à Turquia que tomou conta da Faria Lima

Proposta de André Lara Resende para reduzir juros, endossada por Gleisi Hoffmann, provoca apreensão no mercado

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 14h00
A deputada federal Gleisi Hoffmann
Gleisi Hoffmann, ex-ministra das Relações Institucionais (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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O fantasma de uma experiência econômica semelhante à da Turquia começou a rondar a Faria Lima no fim de semana. O motivo foi a repercussão de uma proposta do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, para reduzir drasticamente os juros brasileiros e reformular a relação entre as políticas fiscal e monetária. O receio, que se espalhou entre gestores e ganhou espaço nas redes sociais, aumentou depois que Gleisi Hoffmann, ex-ministra das Relações Institucionais e uma das principais lideranças do PT, elogiou publicamente as ideias do economista. Em meio às incertezas sobre a equipe econômica do quarto mandato de Lula, o temor é que o governo decida experimentar uma redução dos juros por determinação política, independentemente das expectativas de inflação.

A proposta, apresentada por Lara Resende em artigo publicado em setembro, parte da tese de que os juros elevados são a principal causa do desequilíbrio fiscal brasileiro, e não os gastos primários do governo. O economista sugere a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional, responsável por coordenar metas fiscais e monetárias, e defende que a Selic, atualmente em 13,75% ao ano, seja reduzida gradualmente para aproximadamente 7,5% em doze meses. Posteriormente, a taxa passaria a oscilar, em condições normais, entre 3% e 5,5% ao ano. Para evitar uma disparada do dólar, o Banco Central poderia utilizar as reservas internacionais, superiores a 350 bilhões de dólares. Pelos cálculos de Lara Resende, a redução do custo da dívida produziria uma economia fiscal equivalente a cerca de quatro pontos percentuais do PIB ao ano, de forma gradual.

A repercussão política transformou uma discussão acadêmica em fonte de apreensão no mercado. No domingo, 1º, Gleisi classificou o artigo como fundamental para enfrentar o que chamou de “ofensiva terrorista” sobre a política fiscal brasileira. A manifestação foi interpretada por parte dos investidores como sinal de que a proposta poderia encontrar respaldo em setores influentes do PT. Nas redes sociais, participantes do mercado passaram a comparar o plano à experiência econômica do presidente turco Recep Tayyip Erdogan. O receio é que uma redução administrada da Selic, sem uma melhora correspondente das expectativas fiscais, provoque fuga de capitais, desvalorização do real e uma nova aceleração inflacionária. Economistas críticos à proposta argumentam que, embora juros elevados ampliem as despesas com a dívida, a taxa também reflete os riscos percebidos pelos investidores.

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A comparação com a Turquia tem origem em uma experiência que deixou marcas profundas na economia daquele país. A partir de setembro de 2021, sob pressão de Erdogan, o Banco Central turco iniciou sucessivos cortes de juros mesmo com a inflação elevada. A taxa básica passou de 19% para 14% em poucos meses, enquanto a lira perdeu aproximadamente metade de seu valor diante do dólar durante a crise cambial daquele ano. O governo recorreu a intervenções no mercado de câmbio e a mecanismos de proteção de depósitos contra a desvalorização da moeda. Ainda assim, a inflação alcançou 85% em outubro de 2022, segundo o Fundo Monetário Internacional. Para os críticos brasileiros, a experiência demonstra os riscos de subordinar a política monetária a objetivos políticos de curto prazo.

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Há, porém, diferenças importantes entre os dois casos. Ao contrário da Turquia de Erdogan, onde presidentes do Banco Central foram demitidos em meio a divergências sobre juros, o Brasil possui uma autoridade monetária com autonomia formal. Lara Resende também não propõe simplesmente uma redução imediata da Selic: seu plano prevê uma transição de doze meses e um novo arranjo institucional para a definição das metas econômicas. O próprio economista reconhece que a queda dos juros pode pressionar a inflação no curto prazo, mas argumenta que a estrutura da dívida brasileira e as reservas cambiais permitiriam administrar esses efeitos. É justamente a capacidade de preservar a credibilidade monetária durante essa transição que divide os economistas.

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Por enquanto, o governo procura afastar a hipótese de uma guinada. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o tabelamento dos juros não está em discussão e negou a existência de uma reunião agendada entre Lula e Lara Resende. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também descartou que a proposta esteja sendo analisada pelo governo. Já Edinho Silva, presidente do PT, afirmou que apenas Durigan fala oficialmente sobre política econômica. As negativas, contudo, não encerram as dúvidas sobre a orientação do próximo mandato, especialmente enquanto Lula não define sua futura equipe econômica. Na semana em que o Copom se prepara para decidir os juros, a discussão expõe uma divergência fundamental: para Lara Resende, baixar a Selic é parte da solução fiscal; para seus críticos, fazê-lo sem recuperar a confiança nas contas públicas pode agravar o problema que se pretende resolver.

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