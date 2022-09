O sucesso do IPO da Porsche em meio a turbulência do mercado europeu

A Porsche AG subiu até 1,8% no início das negociações de suas ações na bolsa de Frankfurt. A abertura de capital da montadora dos icônicos carros esportivos atraiu forte demanda do investidores, impulsionando a oferta pública inicial (IPO) de 9,4 bilhões de euros, tornando-se o maior IPO da Europa em mais de uma década.

Com a abertura de capital, sua controladora , a Volkswagen AG, receberá todos os recursos da listagem. Ela tem uma capitalização de mercado de cerca de 81 bilhões de euros. As ações subiram para 84 euros na abertura, depois que a VW precificou as ações em 82,50 cada.

O IPO da Porsche está injetando vida nova em um mercado de listagens que esteve fechado durante a maior parte do ano, com o aumento da inflação, as taxas de juros e a ameaça de uma recessão global assustando os investidores — além de uma guerra dentro do território europeu.

Apesar de ser o maior IPO da Europa na década, o valor de avaliação foi menor que o projetado no início do ano pela Bloomberg Intelligence, de 96 bilhões de dólares. No entanto, o sucesso dada as atuais condições do mercado é atribuído aos bons resultados da empresa em plena recuperação da pandemia. Em 2021 a Porsche bateu recordes com mais de 300 mil unidades vendidas, alta de 11% em relação ao ano anterior, e aumentos das vendas dos modelos Taycan e Taycan Cross Turismo, 100% elétricos. E no primeiro semestre de 2022 a marca conseguiu superar os números do mesmo período do ano anterior, com lucro operacional de 3,48 bilhões de euros e aumento no retorno sobre as vendas de 16,9% para 19,4%.

Apesar da abertura de capital, todas as ações oferecidas serão preferenciais, ou seja, sem direito a voto. Dessa maneira, o controle da empresa permanecerá do fundo Porsche Automobil Holding, das famílias Porsche e Piëch, também maior acionista da Volkswagen, e isso preocupa os investidores. O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, vai manter também a presidência da Porsche. Serão até 113,875 milhões de ações disponíveis aos investidores durante o IPO, o que inclui uma oferta básica de 99.021.740 ações preferenciais e de 14.853.260 ações preferenciais adicionais para cobrir os lotes excedentes.