O preocupante aviso de Elon Musk sobre o Twitter

Em sua primeira fala oficial aos funcionários do Twitter desde que comprou a rede social por 44 bilhões de dólares, o empresário Elon Musk afirmou que a falência de sua nova companhia é uma possibilidade caso a empresa não comece a gerar mais dinheiro.

O anúncio sombrio vem no início de um tumultuado período de Musk no poder da rede social. Em duas semanas, o bilionário e dono da Tesla demitiu metade da equipe do Twitter, entre eles os principais executivos, e ordenou que os funcionários restantes encerrassem seu período de home office. Segundo reportagem da Bloomberg, um executivo que até quinta -feira havia emergido como parte da nova equipe de liderança de Musk, Yoel Roth, partiu, disseram pessoas familiarizadas com a situação. Outra, Robin Wheeler, também renunciou – mas Musk a convenceu a ficar.

Com a compra, Musk transformou a empresa em privada, ou seja, a retirou do scrutínio dos mercados públicos. As dívidas da companhia, que chegam a 13 bilhões de dólares agora estão nas mãos de sete bancos de Wall Street que não conseguiram transferi-la para os investidores.

A confiança na empresa foi corroída tão rapidamente que, mesmo antes dos comentários de Musk sobre a falência, alguns fundos estavam se oferecendo para comprar os empréstimos por apenas 60 centavos de dólar – um preço normalmente reservado para empresas consideradas em dificuldades financeiras, conforme revelou a Bloomberg News na quinta-feira.

Junto com a sinalização de falência, a fala de Musk a equipe veio cheia de avisos desanimadores. Segundo ele, os funcionários devem se preparar para semanas de trabalho de 80 horas. Haverá menos regalias de escritório, como comida grátis. E ele acabou com a flexibilidade da era da pandemia que permitia que os funcionários trabalhassem em casa. “Se você não quiser vir, a demissão é aceita”, disse ele, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Ao discutir as finanças e o futuro do Twitter, Musk disse que a empresa precisa agir com urgência para tornar seu produto de assinatura de 8 dólares, o Twitter Blue, algo pelo qual os usuários vão querer pagar, devido à retração dos anunciantes preocupados com conteúdo prejudicial.

No discurso, Musk também deu pistas de novos produtos que gostaria de lançar, incluindo pagamentos, anúncios que são mais conversacionais e contas correntes com juros. A integração ao aplicativo do Twitter deve ser mais suave, como é o caso do TikTok, disse ele.

Procupações

A rede social sofreu um recuo de alguns anunciantes que estão preocupados com os planos de Musk para moderação de conteúdo. Os investidores em dívida e os avaliadores de crédito também estão mostrando pouca confiança. Os bancos da empresa têm sondado discretamente fundos de hedge e outros gestores de ativos por seu interesse em comprar uma parte da dívida da empresa.

As discussões até agora se concentraram em torno da parcela do empréstimo alavancado de 6,5 bilhões de dólares do financiamento, disseram pessoas com conhecimento das negociações. Os bancos pareciam relutantes em vender por qualquer preço abaixo de 70 centavos de dólar, de acordo com uma das pessoas. Mesmo nesse nível, as perdas podem chegar a bilhões de dólares, mostram os cálculos da Bloomberg.

Enquanto isso, o Serviço de Investidores da Moody’s reduziu recentemente a classificação de crédito do Twitter para um território de lixo. “O risco de governança do Twitter é altamente negativo, refletindo a expectativa da Moody’s de políticas financeiras agressivas e propriedade concentrada de Elon Musk”, disse a empresa de classificação.