O slogan que há 70 anos faz da privatização da Petrobrás um tabu eleitoral

Atribui-se a Otacílio Rainho, um professor do Rio de Janeiro, a autoria da frase “O petróleo é nosso”, que na década de 50 resumia a polêmica em torno da exploração desse recurso natural no Brasil. Após a descoberta de poços na Bahia, iniciou-se uma discussão de nível nacional para definir quem teria o direito de retirar o óleo do subsolo. A Campanha do Petróleo terminou em 1953, com a vitória dos que defendiam o monopólio estatal. Surgia, assim, a Petrobras.

A companhia deixou de ter exclusividade na exploração do petróleo em 1997, quando passou a ser uma empresa de capital misto, com ações negociadas na bolsa. O governo, contudo, seguiu sendo o acionista majoritário, mantendo o controle da empresa. Até hoje, no entanto, a privatização da Petrobras é um tabu. Segundo pesquisa Ipespe, 49% dos eleitores são contrários a ideia dela ser administrada pela iniciativa privada. Apenas 38% são favoráveis. Isso faz com que os candidatos à presidência evitem o tema.

Para Adriano Pires, economista que chegou a ser convidado para assumir a presidência da Petrobras, isso ocorre porque o slogan de 70 anos atrás ainda se faz presente no Brasil. Em entrevista ao Amarelas On Air, Pires defendeu a privatização da companhia e disse que essa questão precisa ser melhor comunicada à população.

Veja o trecho em que Adriano Pires trata do assunto:

