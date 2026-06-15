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Economia

O sinal do petróleo que indica má notícia para queda dos juros

Para Maílson da Nóbrega, a reação moderada da commodity ao acordo de EUA e Irã mostra que as pressões inflacionárias seguem no radar dos bancos centrais

Por Redação 15 jun 2026, 21h42 | Atualizado em 15 jun 2026, 21h42
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O comportamento do petróleo após o anúncio de um entendimento entre Estados Unidos e Irã trouxe um recado pouco animador para quem aposta em uma queda mais acelerada dos juros. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega afirmou que a reação da commodity revelou que o mercado ainda vê muitas incertezas pela frente, o que tende a manter a cautela dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos.

O que o petróleo revelou sobre o cenário econômico?

Segundo Maílson, o anúncio do entendimento entre Washington e Teerã não provocou a forte queda nos preços que parte do mercado esperava. Para ele, o movimento mostra que investidores ainda desconfiam da efetiva implementação do acordo.

“O petróleo não teve a queda que se esperava, caiu apenas 5% hoje com o anúncio do acordo”, afirmou. Na avaliação do ex-ministro, a reação sugere que os riscos ligados ao conflito permanecem presentes e continuam alimentando preocupações com a inflação global.

Por que o acordo ainda não convenceu o mercado?

De acordo com Maílson, o entendimento anunciado está longe de representar uma solução definitiva para as tensões entre os dois países. Ele observou que o documento divulgado não configura um acordo formal e que os próximos meses serão decisivos para avaliar sua efetividade.

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“Esse acordo não é definitivo. É o memorando de entendimento, nem chamam de acordo e, portanto, há muitas dúvidas sobre o desenrolar dos acontecimentos nos próximos dias”, disse. Segundo ele, o processo ainda deverá atravessar um período de pelo menos 60 dias marcado por incertezas.

Como isso afeta as decisões sobre juros?

Para o economista, a persistência das dúvidas em relação ao cenário internacional reduz o espaço para movimentos mais agressivos de afrouxamento monetário. Ele lembrou que as pressões inflacionárias podem até perder força, mas continuam elevadas.

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Maílson destacou que a inflação acumulada em 12 meses está em 4,2% nos Estados Unidos e em 4,72% no Brasil. Nesse contexto, afirmou, tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central brasileiro tendem a agir com prudência.

“Isso põe o Banco Central, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em atitude de cautela para definir a taxa de juro e o andamento da flexibilização que se espera”, afirmou.

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O que esperar da Super Quarta no Brasil?

Questionado sobre a decisão do Banco Central brasileiro, Maílson disse que sua expectativa continua sendo de um corte adicional de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros. Segundo ele, há quem defenda a interrupção imediata do ciclo de redução, diante do comportamento da inflação.

Ainda assim, sua projeção é de mais um corte antes da paralisação do processo. “Nós admitimos um novo corte de 0,25 e aí para”, afirmou. Na avaliação do ex-ministro, os juros encerrariam o ano em 14%, após a conclusão do ciclo de flexibilização monetária.

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