O rombo potencial entre as previsões de Lula e as do mercado para 2027

O presidente Lula inicia a preparação de seu quarto mandato com uma diferença considerável entre as premissas econômicas do governo e as projeções do mercado para 2027. O Orçamento enviado ao Congresso prevê crescimento de 2,46% do PIB, enquanto o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira aponta expansão de apenas 1,31%. A distância de 1,15 ponto percentual coloca sob pressão as estimativas de arrecadação que sustentam a proposta orçamentária.

A divergência ganha importância diante da necessidade, reconhecida pelo Ministério do Planejamento, de remanejar aproximadamente R$ 20 bilhões para acomodar medidas anunciadas durante a campanha eleitoral. O governo pretende fazer os ajustes dentro dos limites de gastos existentes, o que exigirá rever a distribuição das despesas originalmente previstas.

O projeto orçamentário estima superávit primário efetivo de R$ 18,6 bilhões. Para fins de cumprimento da meta fiscal, depois das exclusões permitidas pela legislação, a projeção sobe a R$ 83,4 bilhões, apenas R$ 10,1 bilhões acima do centro da meta. Uma desaceleração econômica mais intensa pode reduzir a arrecadação e estreitar essa margem.

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O desafio de Lula será conciliar as promessas de ampliação de benefícios e serviços públicos com a necessidade de preservar investimentos e custeio da máquina federal. A revisão do Orçamento deverá ser um dos primeiros testes concretos da estratégia fiscal do próximo governo.