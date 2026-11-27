Uma mudança nas regras para a escolha de dirigentes das agências reguladoras acendeu um alerta entre representantes do setor produtivo. Mais de 100 entidades empresariais e setoriais divulgaram na quinta-feira, 26, um manifesto contra o Projeto de Lei (PL) 2.896/2022, que tramita no Senado e pode permitir que pessoas com histórico recente de atuação político-partidária ou eleitoral assumam postos de comando nesses órgãos sem cumprir o atual período de quarentena.

A mobilização ocorreu após os senadores aprovarem, na quarta-feira, 25, um requerimento de urgência para a proposta. Com a decisão, o projeto deixa de passar pelas comissões temáticas e pode ser submetido diretamente ao plenário na próxima terça-feira, 1º de dezembro. As entidades defendem que os parlamentares rejeitem o texto ou, alternativamente, retirem o regime de urgência e encaminhem a matéria às comissões temáticas para uma discussão mais aprofundada.

Intitulado “Regulação é função de Estado, não de governo”, o documento sustenta que a atuação das agências precisa preservar uma distância em relação às disputas eleitorais. Para os signatários, a autonomia desses órgãos é importante para manter a estabilidade das regras aplicadas aos setores regulados, dar previsibilidade aos investimentos e oferecer segurança jurídica às empresas e à sociedade.

A preocupação central está na possibilidade de substituir uma restrição objetiva por uma exigência de desligamento das atividades políticas apenas no momento anterior à posse. Na avaliação das entidades, essa alteração reduziria as proteções existentes contra conflitos de interesses e poderia abrir espaço para interferências partidárias nas decisões dos órgãos reguladores.

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Atualmente, a legislação impede que pessoas que tenham participado, nos 36 meses anteriores, de estruturas de decisão de partidos ou da organização de campanhas eleitorais assumam cargos nas diretorias das agências. A norma também estabelece impedimentos para ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, dirigentes partidários e parlamentares, mesmo quando estão afastados de seus mandatos ou funções.

O substitutivo apresentado pela relatora do projeto, a senadora Eliziane Gama, modifica as disposições aplicáveis às agências. Pela nova redação, candidatos com vínculos políticos recentes poderiam ser indicados e submetidos à avaliação do Senado antes de se afastarem dessas atividades. O desligamento seria necessário somente até a data da posse.

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A proposta tem origem em um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2022. Na ocasião, os deputados haviam estabelecido a redução do prazo de afastamento de três anos para 30 dias, tanto para dirigentes de estatais quanto para integrantes das agências reguladoras.

No Senado, Eliziane retirou do substitutivo as mudanças referentes às estatais, alegando que a governança dessas companhias demanda uma discussão mais ampla. Para as agências reguladoras, entretanto, a senadora defende a flexibilização dos critérios de indicação. Em seu relatório, argumenta que as exigências atuais podem dificultar o ingresso de profissionais com experiência política. Também afirma que parte das agências possui estruturas que considera enrijecidas, com predominância de servidores públicos, e defende a ampliação da diversidade de perfis.

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O manifesto das entidades contesta também a ideia de que a sabatina parlamentar seria suficiente para garantir a independência dos futuros dirigentes. Segundo os signatários, a avaliação dos currículos e da qualificação profissional dos candidatos tem um propósito distinto daquele da quarentena: a primeira verifica a capacidade dos indicados, enquanto a segunda procura reduzir a proximidade entre os responsáveis pela regulação e as atividades político-partidárias recentes.

As agências reguladoras atuam na supervisão de segmentos como energia, telecomunicações, transportes, petróleo, saúde suplementar e saneamento. Entre suas atribuições estão definir normas, acompanhar seu cumprimento e fiscalizar a prestação de serviços. Embora integrem a estrutura estatal, contam com autonomia administrativa e decisória para exercer essas funções.

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A discussão sobre os critérios de escolha de seus dirigentes também motivou manifestações individuais de outras organizações. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) criticou a aprovação da urgência e advertiu que a flexibilização pode aumentar a exposição de setores estratégicos e do patrimônio público a interesses político-partidários. A instituição defendeu a preservação das garantias estabelecidas na legislação.

A Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec), por sua vez, manifestou apoio à continuidade do afastamento obrigatório de 36 meses. A organização considera que a estabilidade dos critérios de governança é um elemento relevante para os investidores avaliarem os riscos de suas aplicações.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu incluir a proposta na pauta da próxima terça-feira, quando os parlamentares poderão examinar o substitutivo apresentado pela relatora. Caso o plenário aprove a versão modificada, o projeto precisará retornar à Câmara dos Deputados, responsável por analisar novamente os dispositivos que sofreram alterações.