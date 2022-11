O recado mal humorado do Fundo Verde, de Stuhlberger, para Lula

O Verde Asset, do gestor Luis Stuhlberger, demonstrou preocupação com as sinalizações fiscais do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e deu recado bastante mal humorado para as propostas que estão sendo estudadas para viabilizar os gastos prometidos no próximo ano.

“A tal PEC da Transição está se tornando (mais um) trem da alegria brasiliense de crescimento dos gastos descontrolado e a mídia já fala de mais de R$ 200 bilhões de gastos, algo completamente descabido, para falar o mínimo”, diz em sua carta mensal de outubro. Para acomodar os gastos prometidas na campanha, como o Bolsa Família no valor de 600 reais e o aumento real do salário mínimo, a equipe de transição do novo governo prevê a elaboração de uma PEC para excepcionalizar esses gastos fora do teto, mas também estuda outras alternativas, como recorrer a uma decisão do STF ou editar uma medida provisória (MP).

Na carta, a gestora cobra que Lula declarou durante a campanha que faria um governo responsável fiscalmente, pois assim tinha sido nos seus dois mandatos anteriores e que não precisava de teto dos gastos ou outros arcabouços legais para cumprir isso. “Essa espécie de ‘la garantia soy yo’ periga ter vida bastante curta se não for seguida de decisões e comportamentos que a corroborem”, diz. O novo governo ainda não apresentou um plano econômico ou a indicação do nome eu ocupará o cargo do Ministério da Fazenda/Economia. Nos últimos dias, rumores apontaram para o nome de Fernando Haddad, desagradando o mercado – que esperava pela indicação de Henrique Meirelles ou algum nome mais técnico – levando a bolsa a despencar. Durante a campanha, Lula também falou de acabar com o teto de gastos, importante âncora fiscal criada em 2016.

O gestor ainda chama atenção para o que aconteceu no Reino Unido, que após o plano econômico desastrosa da ex-premiê gerou sérios impactos na libra esterlina e nas taxas dos títulos públicos. “Seria salutar que os integrantes do novo governo estudassem o que aconteceu com o malfadado governo de Liz Truss no Reino Unido”, diz.