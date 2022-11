O recado do PT sobre a Petrobras que assustou os investidores

Na manhã desta quinta-feira, 3, Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deu um recado em seu Twitter que assustou os investidores e derrubou as ações da Petrobras em mais de 1% pouco após a abertura do mercado. No post, Gleisi criticou a preparação da empresa em distribuir 50 bilhões de reais de dividendos e a chamou de “sangria”. “Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro”, disse ela.

A declaração assusta por funcionar como uma espécie de recado sobre como o próximo governo Lula pode conduzir a empresa, que apesar de ter ações disponíveis na bolsa ainda é controlada pelo governo brasileiro, acionista majoritário. Durante o governo de Bolsonaro e sob o ministro Paulo Guedes, a empresa foi conduzida pelo modelo liberal e este ano foi recordista em distribuição de dividendos. Referente ao segundo trimestre de 2022, foram pagos 87,8 bilhões de reais em proventos, sendo 32,1 bilhões de reais para a União.