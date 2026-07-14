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O recado do líder dos caminhoneiros sobre as mudanças na MP do Piso do Frete

Líder dos caminhoneiros defende aprovação da MP do Piso do Frete sem modificações

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 10h17 | Atualizado em 14 jul 2026, 11h54
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O recado do líder dos caminhoneiros sobre as mudanças na MP do Piso do Frete Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, afirmou em entrevista a VEJA Negócios nesta terça-feira, 14, que os caminhoneiros não aceitarão mudanças na Medida Provisória (MP) do Piso do Frete que retirem a planilha de custo mínimo.

“A bancada do agronegócio está trabalhando para remover essa planilha. Ela estabelece de forma detalhada e justa o custo mínimo do frete. Sem ela, a MP perde o sentido”, afirmou. “Por isso, a medida precisa ser aprovada na íntegra, exatamente como saiu da Câmara dos Deputados”, completou.

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A Medida Provisória nº 1.343/2026 endurece as regras para garantir o cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário de cargas. Entre as principais mudanças, torna obrigatório o cadastramento de cada operação e a emissão do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), mecanismo que permite à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cruzar os valores efetivamente pagos com a tabela oficial.

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O texto também amplia as sanções administrativas contra embarcadores que contratarem fretes abaixo do piso mínimo. Por isso, entidades que representam caminhoneiros defendem a proposta como um instrumento para evitar a compressão dos preços em períodos de menor demanda.

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A MP foi editada em 19 de março de 2026 e já recebeu o aval da Câmara dos Deputados. Para não perder a validade, precisa ser aprovada pelo plenário do Senado até 16 de julho. Até o início das manifestações, porém, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda não havia incluído a proposta na pauta de votações.

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Na avaliação de Landim, a demora decorreu da disputa política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alcolumbre. Segundo ele, após o embate entre ambos em torno da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Senado teria prometido, nos bastidores, não pautar projetos assinados pelo governo.

Após a mobilização dos caminhoneiros, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), passou a articular um acordo para viabilizar a votação da proposta. Já a senadora Tereza Cristina (PP-MS) defende alterações no texto, incluindo mudanças na proteção ao piso mínimo do frete, medida que, segundo Landim, atende aos interesses do agronegócio.

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“Queremos a medida integral, sem as modificações propostas por Tereza Cristina”, afirmou o presidente da Abrava. “Caso a MP caduque, reforçamos que vamos parar o Brasil.”

Apesar do discurso, a paralisação iniciada na segunda-feira, 13, ainda está longe de alcançar a dimensão da greve dos caminhoneiros de 2018.

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O principal desafio do movimento tem sido a baixa adesão espontânea. Parte dos caminhoneiros autônomos e dos proprietários de pequenas frotas optou por continuar trabalhando diante do custo financeiro de manter os veículos parados e do desgaste provocado por sucessivas convocações para paralisações.

Questionado sobre a ausência de bloqueios em rodovias, como ocorreu em 2018, Landim afirmou que a estratégia mudou.

“Aprendemos que bloquear estradas pode trazer consequências graves. Por isso, optamos por uma manifestação pacífica nos portos”, disse. Segundo ele, os portos de Santos, Recife e Salvador estariam com uma grande mobilização.

A reportagem procurou as administrações dos três portos para verificar a informação. Em nota, a Autoridade Portuária de Santos (APS) informou que a mobilização pacífica de transportadores autônomos, iniciada na segunda-feira, continua nesta terça-feira.

“As operações portuárias ocorrem sem anormalidades nesta data, assim como não há registro de impactos no trânsito das vias portuárias decorrentes do protesto, estando as vias totalmente liberadas”, informou a APS.

A reportagem também procurou os portos de Recife e Salvador. Até a publicação desta reportagem, não havia recebido resposta. Por telefone, um funcionário do Porto do Recife, que pediu para não ser identificado, afirmou que as operações seguem normalmente.

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