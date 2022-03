De ‘aviso prévio’, general demitido da Petrobras manda recado a Bolsonaro

De “aviso prévio” no cargo de presidente da Petrobras, o general Joaquim Luna e Silva esteve em um seminário nesta terça-feira, 29, no Rio de Janeiro e aproveito a ocasião para deixar alguns recados ao presidente Jair Bolsonaro. Desde o anúncio do aumento dos combustíveis, no começo do mês, Luna e Silva sofreu pressões vindas do Planalto e fritura pública por parte do presidente e aliados, que culminaram com o anúncio de sua substituição.

“Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer política pública? Não. Pode fazer política partidária? Menos ainda”, afirmou o general, que está no cargo há um ano, durante palestra sobre a Petrobras promovido pelo Superior Tribunal Militar (STM). Preocupado com o efeito da inflação em sua popularidade, Bolsonaro disparou diversas vezes sobre a responsabilidade social da estatal.

Após o seminário, Luna evitou de falar sobre sua demissão quando questionado por jornalistas, mas disse que falará mais sobre o ocorrido após deixar o cargo. “Eu estou devendo um período de silêncio. Eu prefiro ficar ainda [em silêncio], depois a gente fala. Eu pretendo conversar com toda a imprensa, toda a mídia, mais informações, tirar algumas dúvidas […] Por toda a responsabilidade, até pela reputação da empresa que pode estar sendo arranhada, a ideia é colocar essas informações”, afirmou. Apesar de demitido e de já ter o nome do economista Adriano Pires, seu substituto, já anunciado, o general Luna e Silva deixa o cargo apenas em abril. Isso porque a destituição dele e a posse de Pires precisam passar pelo conselho da companhia. te de mais perguntas sobre a demissão, ele disse apenas: “É complexo.” Mais cedo, quando saiu da residência oficial do Palácio da Alvorada, Bolsonaro conversou com apoiadores, e um deles questionou o presidente sobre a saída de Luna e Silva. Bolsonaro respondeu brevemente: “Coisa de rotina, sem problema nenhum”.mento Ainda no seminário, Silva e Luna citou trechos da legislação que determinam a atuação da Petrobras como uma empresa de mercado. “Por que não baixa preço do petróleo, por que não faz política pública? Por causa disso, porque é lei. Petrobras é empresa pública, classificada como economia mista. Em termos de legislação, são quatro leis. A Constituição diz que ela deve atuar como empresa privada. Lei do petróleo diz que ela deve praticar preço do mercado”, completou Silva e Luna.