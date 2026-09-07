O recado do 7 de Setembro que pode virar munição para Lula no segundo turno

Um dos recados ouvidos nas arquibancadas do desfile de 7 de Setembro em Brasília foi dirigido a uma pauta que está parada a poucos metros dali, no Congresso. Em meio à cerimônia acompanhada por Lula e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoiadores entoaram gritos pelo fim da escala de trabalho 6×1.

A pressão pública, porém, dificilmente fará Alcolumbre antecipar a votação para antes do primeiro turno. Nos bastidores, o calendário já havia sido acertado com os senadores. Um parlamentar envolvido diretamente nas negociações afirmou reservadamente ao Radar que o adiamento também era de conhecimento de Lula.

O que parecia uma derrota para o governo pode acabar produzindo um efeito eleitoral bastante conveniente. Alcolumbre já indicou que pretende votar a proposta depois das eleições, e a possibilidade considerada no Senado é levar a PEC ao plenário no intervalo entre o primeiro e o segundo turnos da disputa presidencial. (Portal Mário Adolfo)

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Se Lula chegar ao segundo turno, será justamente o período em que mais precisará de fatos políticos capazes de mobilizar seu eleitorado. Poucas pautas oferecem atualmente uma bandeira tão simples de comunicar quanto o fim da 6×1. Pesquisa recente mostra amplo apoio popular à redução da jornada, inclusive entre eleitores identificados com a direita. (UOL Notícias)

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A votação também colocaria a oposição diante de uma escolha desconfortável em plena reta final da campanha. Se a PEC for aprovada, Lula poderá reivindicar politicamente uma das medidas trabalhistas mais populares discutidas pelo Congresso neste ano. Se houver uma ofensiva para barrá-la, o governo poderá responsabilizar seus adversários pela manutenção da escala.

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Assim, os gritos deste 7 de Setembro não devem mudar o calendário de Alcolumbre. Podem, no entanto, antecipar o tema que o Senado devolverá à campanha quando ela estiver ainda mais acirrada.