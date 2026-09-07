ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

O recado do 7 de Setembro que pode virar munição para Lula no segundo turno

Gritos pelo fim da escala 6×1 reforçam pauta que Alcolumbre pode levar ao plenário justamente no intervalo decisivo da eleição presidencial

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 14h30
Grupo de pessoas em evento formal, incluindo o presidente Lula com faixa presidencial verde e amarela, e a primeira-dama Janja em vestido branco bordado, todos de pé e olhando para frente
 (./Divulgação)
Continua após publicidade
O recado do 7 de Setembro que pode virar munição para Lula no segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

Um dos recados ouvidos nas arquibancadas do desfile de 7 de Setembro em Brasília foi dirigido a uma pauta que está parada a poucos metros dali, no Congresso. Em meio à cerimônia acompanhada por Lula e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoiadores entoaram gritos pelo fim da escala de trabalho 6×1.

A pressão pública, porém, dificilmente fará Alcolumbre antecipar a votação para antes do primeiro turno. Nos bastidores, o calendário já havia sido acertado com os senadores. Um parlamentar envolvido diretamente nas negociações afirmou reservadamente ao Radar que o adiamento também era de conhecimento de Lula.

O que parecia uma derrota para o governo pode acabar produzindo um efeito eleitoral bastante conveniente. Alcolumbre já indicou que pretende votar a proposta depois das eleições, e a possibilidade considerada no Senado é levar a PEC ao plenário no intervalo entre o primeiro e o segundo turnos da disputa presidencial. (Portal Mário Adolfo)

Continua após a publicidade

Se Lula chegar ao segundo turno, será justamente o período em que mais precisará de fatos políticos capazes de mobilizar seu eleitorado. Poucas pautas oferecem atualmente uma bandeira tão simples de comunicar quanto o fim da 6×1. Pesquisa recente mostra amplo apoio popular à redução da jornada, inclusive entre eleitores identificados com a direita. (UOL Notícias)

Siga
Continua após a publicidade

A votação também colocaria a oposição diante de uma escolha desconfortável em plena reta final da campanha. Se a PEC for aprovada, Lula poderá reivindicar politicamente uma das medidas trabalhistas mais populares discutidas pelo Congresso neste ano. Se houver uma ofensiva para barrá-la, o governo poderá responsabilizar seus adversários pela manutenção da escala.

Continua após a publicidade

Assim, os gritos deste 7 de Setembro não devem mudar o calendário de Alcolumbre. Podem, no entanto, antecipar o tema que o Senado devolverá à campanha quando ela estiver ainda mais acirrada.

Publicidade
TAGS:
Davi Alcolumbre
Eleições 2026
Escala 6x1
Luiz Inácio Lula da Silva
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).