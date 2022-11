O recado de Lula ao agronegócio na COP 27

Setor caro à campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o agronegócio recebeu sinalizações importantes no discurso de Lula realizado nesta quarta-feira, 16, durante a COP 27, a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) que discute as mudanças climáticas no Egito.

Em meio à fala sobre a prioridade que seu governo dará ao meio ambiente, à queda do desmatamento da Amazônia e a redução da desigualdade social, Lula reconheceu a importância do agronegócio para o PIB brasileiro e a possibilidade de ele crescer junto com a redução do desmatamento. “O Brasil já mostrou ao mundo o caminho para derrotar o desmatamento e o aquecimento global. Entre 2004 e 2012, reduzimos a taxa de devastação da Amazônia em 83%, enquanto o PIB agropecuário cresceu 75%”, disse ele.

Nesse sentido, Lula afirmou que procurará conciliar a produção no campo com a preservação do meio ambiente. “A produção agrícola sem equilíbrio ambiental deve ser considerada uma ação do passado. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando carbono, protegendo a nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas, e o aumento de renda para os agricultores e pecuaristas”, disse ele.

“Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca por uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais. No Brasil há vários exemplos exitosos de agroflorestas”, disse.

Lula citou ainda as terras degradadas, afirmando que o país possui 30 milhões de hectares deste tipo de solo que pode se tornar agricultável com o conhecimento tecnológico brasileiro. “Não precisamos desmatar sequer um metro de floresta para continuarmos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Este é um desafio que se impõe a nós brasileiros e aos demais países produtores de alimentos. Por isso estamos propondo uma Aliança Mundial pela Segurança Alimentar, pelo fim da fome e pela redução das desigualdades, com total responsabilidade climática”, disse ele.

Morde e assopra

Durante a campanha, Lula fez diversos acenos ao agronegócio que desagradaram o setor, que deixou evidente a preferência de grande parte dos produtores rurais ao candidato opositor do PL, Jair Bolsonaro. Em um primeiro momento de sua campanha, Lula chamou parte do setor de fascista e direitista e afirmou que limitaria a exportação de carne. Próximo às eleições, no entanto, amenizou o tom e reconheceu sua importância para a economia brasileira.

Continua após a publicidade