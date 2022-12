O recado de Henrique Meirelles para o novo ministro da Fazenda

Um dos nomes mais fortes para assumir a pasta da Fazenda (e o preferido do mercado financeiro), Henrique Meirelles desejou boa sorte a Fernando Haddad, que assumirá a principal pasta da área econômica do governo Lula 3 a partir de janeiro. Além de desejar boa sorte ao petista, Meirelles deixou um importante alerta sobre a condução econômica nos próximos quatro anos.

“Haddad enfrentará uma situação especialmente difícil, diante dos riscos fiscais. A saída existe e reside no equilíbrio entre responsabilidade fiscal e social”, disse o ex-ministro da Fazendo do governo de Michel Temer, em suas redes sociais nesta sexta-feira, 9.

Um dos grandes legados de Meirelles na condução econômica do país está com os dias contados. O teto de gastos, engendrado em 2016, tem seu fim dado como certo. Durante a campanha presidencial, em que apoiou a eleição de Lula, o próprio Meirelles defendeu uma revisão do teto de gastos e a ‘licença para gastar’ em 2024 para acertar a casa após o governo de Bolsonaro.

Assim como a maioria do mercado financeiro, Meirelles deixa clara a torcida por um segundo escalão de Haddad cercado de nomes especializados na área econômica do país. “Tenho plena confiança que, formando um equipe experiente, o novo ministro terá as condições para cumprir a sua missão”, disse o ex-ministro.

