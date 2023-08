O recado de cautela do Copom escondido no comunicado sobre os juros

O Comitê de Política Monetária (Copom) promoveu o primeiro corte na taxa de juros em quase três anos, uma medida já esperada pelo mercado. No entanto, o corte de 0,50 ponto percentual surpreendeu aqueles que previam uma redução menor, de 0,25 ponto percentual. A taxa Selic caiu de 13,75% para 13,25%.

Apesar da decisão unânime de corte, a dimensão da redução gerou divergências entre os membros. Uma votação apertada de cinco contra quatro favoreceu um corte maior, de 0,50 ponto percentual. Entre os defensores de um corte mais profundo estavam Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, ambos indicados pelo presidente Lula; Otávio Ribeiro Damaso, indicado por Dilma Rousseff; Carolina de Assis Barros; e surpreendentemente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alvo frequente de críticas de Lula devido à sua postura mais cautelosa na política monetária. Antes mesmo do anúncio de ontem, o petista afirmou que o presidente do Banco Central “não entende de Brasil”. Outra surpresa foi o retirada das preocupações com o risco fiscal, um termo que era frequente nos demais comunicados, apesar de ainda tramitar no Congresso o arcabouço fiscal, a reforma tributária e o Carf.

Segundo a autarquia, a possibilidade de um corte tão significativo na taxa de juros foi possível devido a melhora nos índices de inflação. Essa tendência positiva abre caminho para uma redução “gradual” dos juros, mantendo a porta aberta para futuros cortes da mesma magnitude, caso a tendência desinflacionária persista.

Contudo, a instituição destacou a necessidade de cautela e moderação na condução da política monetária. Este alerta decorre da expectativa de aumento da inflação acumulada em doze meses no decorrer do segundo semestre e da incerteza no cenário externo, que apresenta altos índices inflacionários e uma notável resistência nos mercados de trabalho de diversos países. Assim, o processo de desinflação, embora em curso, deve ocorrer a um ritmo lento.

