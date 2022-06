O recado da Europa que ataca o principal trunfo de Bolsonaro

O Conselho Europeu avançou na proposta de limitar a importações de produtos provenientes de áreas desmatadas, estabelecendo inclusive regras de monitoramento e vigilância para países que vendem ao bloco. A medida afeta em cheio o agronegócio brasileiro, principal trunfo do presidente Jair Bolsonaro em seus discursos sobre a pujança da economia na pauta exportadora, e também seu principal reduto de eleitores.

O texto abarca cinco produtos, entre eles óleo de palma, carne bovina, madeira, café, soja e cacau, mas ainda deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu, onde não deve encontrar resistência do bloco, que está empenhado na adoção de uma agenda verde e sustentável. “A proposta evidencia a importância que o bloco tem dado para temas ESG”, diz Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Segundo Gabriel Meira, especialista da Valor Investimentos, o texto veio mais flexível e barra apenas importações de florestas, deixando margem para produções que vem de outros biomas, como cerrado e pampas, onde há maior produção de carne bovina e grãos. O especialista alerta que a medida imposta pela Europa também deve encarecer o preço dos produtos para o consumidor final. “Como os compradores europeus deverão monitorar os produtores, vai ter mais burocracias e pessoas atuando para que o produto chegue ao destino final, o que acaba subindo o preço”, diz.

Em meados de dezembro do ano passado, importantes redes de supermercados europeus, inclusive uma subsidiária da francesa Carrefour, interromperam a venda de carne bovina brasileira devido à relação do produto com o desmatamento. A decisão aconteceu após denúncia de que empresas brasileiras teriam produção de gado em áreas de desmatamento que depois eram transferidos para fazendas regularizadas para o abate, mascarando a origem da carne. O esquema foi revelado pela investigação da organização Mighty Earth em colaboração com a brasileira Repórter Brasil.

Em entrevista para VEJA, Sérgio Amaral, o mais recente ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, já havia alertado que países comprometidos com a agenda ambiental poderiam restringir a entrada dos produtos brasileiros. A agropecuária é o principal setor exportador do país e uma das principais locomotivas da economia, alcançando mais de 27% de participação no PIB brasileiro, e é um dos principais responsáveis pelo superávit da balança comercial. “Para o Brasil, que é um país agroexportador, que depende muito dos produtos primários, ficar vulnerável na esfera ambiental significa perder negócios, investimentos, e aumentar o risco do país”, diz Fernanda Magnotta, coordenadora do curso de Relações Internacionais na faculdade Faap.

O desmatamento na Amazônia aumentou durante a gestão Bolsonaro é o maior desde 2008, segundo o Inpe. No governo, também tem avançado leis que liberam a grilagem e a mineração em terras protegidas. A Lei da Grilagem, aprovada na Câmara dos Deputados, regulariza a invasão de terras pública. O texto está parado no Senado, mas pode favorecer o aumento de invasões e desmatamentos, e representa um dos maiores retrocessos ambientais.