O governo chinês prometeu reagir às novas restrições impostas pelos Estados Unidos ao acesso de empresas do país a semicondutores avançados de inteligência artificial. Nesta terça-feira, 17, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que Pequim adotará as “medidas necessárias” para proteger seus interesses, em meio ao aumento das tensões tecnológicas entre as duas maiores economias do mundo.

Durante uma entrevista coletiva, o porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun, criticou a decisão de Washington e acusou o governo americano de extrapolar sua autoridade. “Trata-se de um exemplo típico de coerção econômica e aplicação extraterritorial da lei”, afirmou.

Guo também condenou a ampliação dos critérios utilizados pelos Estados Unidos para justificar controles comerciais. “Os Estados Unidos não param de ampliar de forma abusiva o conceito de segurança nacional e de abusar das medidas de controle das exportações”, disse. Em seguida, acrescentou que a China “tomará as medidas necessárias para defender de modo veemente seus direitos e interesses legítimos”.

As novas regras sobre acesso a chips foram divulgadas na segunda-feira, 16, pelo Departamento de Comércio americano. A iniciativa busca dificultar que empresas chinesas tenham acesso a semicondutores de alto desempenho, como os produzidos pela Nvidia, por meio de operações realizadas em outros países.

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Uma das mudanças prevê a necessidade de autorização dos Estados Unidos para que centros de dados instalados no exterior disponibilizem volumes relevantes de processamento computacional a companhias chinesas. O governo americano também passou a exigir licenças adicionais para a exportação desses semicondutores a cinco países: Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia e Brasil. A preocupação de Washington é evitar que os equipamentos enviados a esses mercados sejam posteriormente direcionados à China.

O endurecimento da política americana ocorre após suspeitas de que empresas chinesas do setor de inteligência artificial tenham conseguido obter chips sujeitos a restrições por intermédio de terceiros países asiáticos. O episódio também envolveu Jensen Huang, que deixou o comando da Nvidia depois da divulgação de que manteve um relacionamento extraconjugal com a empresária Alice Huang, suspeita de participação em um esquema de acesso aos semicondutores pela China.

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Com as novas exigências, Washington pretende fechar brechas que permitiriam contornar as restrições comerciais já existentes, inclusive por meio de estruturas de processamento instaladas fora do território chinês.

A decisão americana foi anunciada poucos dias antes da viagem do presidente Donald Trump à China. O republicano deverá se encontrar com Xi Jinping, em uma reunião prevista para ocorrer à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen, nesta semana. Será o terceiro encontro entre os dois presidentes neste ano.

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A proximidade da reunião coloca Pequim diante de um desafio diplomático. Uma resposta imediata às medidas americanas poderia prejudicar as negociações entre os governos, enquanto a opção de aguardar pode ajudar a preservar a trégua comercial em vigor.