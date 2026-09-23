O ranking dos CEOs brasileiros entre 100 maiores líderes globais de fintechs, segundo revista

Cinco executivos ligados a fintechs com atuação no Brasil aparecem no Top 100 Fintech Leaders 2026, ranking anual da britânica FinTech Magazine. A lista reúne líderes de empresas financeiras e de tecnologia de diferentes mercados e considera fatores como responsabilidade na liderança, impacto organizacional e influência no setor.

Entre os cinco nomes, o melhor colocado é David Vélez, do Nubank, que aparece na 5ª posição. Em seguida estão Pedro Franceschi, da Brex, em 29º; Marcelo Kalim, do C6 Bank, em 34º; Pedro Arnt, da dLocal, em 36º; e Marciano Testa, do Agibank, em 70º. Saiba quem são os CEOs:

1. David Vélez — 5º lugar geral

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Embora colombiano, David Vélez é cofundador e CEO do Nubank, fintech brasileira — fundada no país e com operação original no Brasil — criada em 2013. Antes de fundar a empresa, trabalhou na Sequoia Capital. À frente do Nubank, liderou a expansão da companhia pela América Latina. A pesquisa da revista destaca que a instituição já atende quase 140 milhões de clientes no Brasil, no México e na Colômbia.

2. Pedro Franceschi — 29º lugar geral

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Pedro Franceschi é cofundador e CEO da Brex, empresa de serviços financeiros voltada inicialmente para startups e que ampliou sua atuação para uma plataforma financeira corporativa. O executivo ganhou notoriedade ainda adolescente, quando, aos 13 anos, ficou conhecido por ter sido a primeira pessoa a fazer um jailbreak — o processo de modificar um dispositivo eletrônico para remover as restrições impostas pelo fabricante e conseguir acesso total ao sistema — em um iPhone 3G.

A Brex foi criada por Franceschi e Henrique Dubugras e teve forte expansão no mercado americano. Em 2026, a companhia foi adquirida pelo banco americano Capital One.

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3. Marcelo Kalim — 34º lugar geral

Marcelo Kalim é cofundador e CEO do C6 Bank. Antes de criar o banco digital, construiu uma carreira de cerca de duas décadas no BTG Pactual. O C6 foi fundado em 2018 e passou a contar com o JPMorgan como acionista a partir de 2021. A participação do banco americano posteriormente aumentou. Como destaque, é citada a expansão do C6, que já ultrapassou a marca de 25 milhões de usuários.

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4. Pedro Arnt — 36º lugar geral

Pedro Arnt ocupa o cargo de CEO da dLocal, companhia de infraestrutura de pagamentos criada no Uruguai e com forte presença no mercado brasileiro. Antes de assumir a liderança, foi diretor financeiro e vice-presidente executivo do Mercado Livre, onde trabalhou desde 1999.

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A dLocal atua conectando empresas globais a consumidores de mercados emergentes, com soluções para pagamentos e movimentação de recursos. O Brasil é o principal mercado da sua operação.

5. Marciano Testa — 70º lugar geral

Marciano Testa é fundador, presidente executivo do conselho e CEO do Agibank. Sua trajetória no negócio começou em 1999, quando ainda era estudante e trabalhava com venda de crédito. A empresa posteriormente se transformou em um banco digital voltado ao público brasileiro. Em 2026, o Agibank estreou na Bolsa de Nova York.

O TOP3 do ranking global

No topo da lista de 2026 estão Pony Ma, da Tencent, em primeiro lugar; Patrick Collison, da Stripe, em segundo; Ryan McInerney, da Visa, em terceiro; e Michael Miebach, da Mastercard, em quarto.

Pony Ma é cofundador e CEO da Tencent, gigante chinesa de tecnologia que também atua em serviços financeiros. Patrick Collison é cofundador e CEO da Stripe, empresa de infraestrutura para pagamentos digitais. Ryan McInerney comanda a Visa, uma das maiores redes mundiais de pagamentos. Já Miebach é CEO da Mastercard desde 2021 e está à frente da estratégia global da companhia no setor de pagamentos.