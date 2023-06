O rally das montadoras pelos recursos do programa de carro popular

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) já disponibilizou às montadoras 370 milhões de reais dos 1,5 bilhão de reais disponíveis no plano de barateamento de veículos. Trata-se de uma verdadeira corrida das empresas do setor pelos recursos, que devem durar cerca de um mês. “No ritmo que a gente imaginava”, afirma fonte gabaritada do setor, que pediu um ano de programa. O governo prometeu 3 a 4 meses, mas entregou menos do que isso. Apesar do pouco tempo, a medida foi muito bem-vinda.

Cada empresa pode solicitar 10 milhões de reais ao governo. Quando 70% desse valor se esgotar, mediante apresentação de comprovantes, a empresa pode solicitar mais 10 milhões de reais. “Há uma concorrência entre as montadoras competindo por esses recursos”, revela o diretor.

O montante dispendido pelo MDIC foram pedidos pelas montadoras, mas ainda não significa que foram gastos. Isto é, não é possível dizer que isso já representa novos veículos nas ruas.

Dos 370 milhões de reais, 150 milhões de reais foram destinados para automóveis, 100 milhões de reais para renovação da frota de caminhões e 120 milhões de reais para ônibus. No total, serão 500 milhões de reais para veículos, 700 milhões de reais para caminhões e 300 milhões de reais para ônibus.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou nesta quarta-feira, 14, uma lista de 233 versões e 31 modelos de automóveis com descontos que vão até 8 mil reais das montadoras que aderiram ao programa de créditos tributários para baratear o preço dos veículos. Na lista, os compactos Renault Kwid e Fiat Mobi são os únicos com desconto de 8 mil reais, o teto do programa.

