O raio-x das recuperações judiciais em São Paulo

Uma análise sobre o estoque de empresas em recuperação judicial no estado de São Paulo no segundo trimestre do ano identificou as regiões e setores mais afetados.

Até o fim de junho, o estado somava 2. 248 CNPJs nessa situação. O número representa 28,2% de toda a recuperação judicial do país, valor impulsionado pelo grande volume total de empresas paulistas. Proporcionalmente, o estado tem 0,27 empresa em RJ a cada mil ativas, um índice que fica abaixo da média nacional (0,30).

O levantamento foi feito pelo Monitor RGF Bizdoc, com análise do sócio Claudio Damasceno. Os dados completos estão disponíveis online.

A Grande São Paulo responde por 56,9% das empresas em recuperação judicial com localização definida no estado (somando 1. 095 CNPJs). Combinando Campinas (10,9%) e Sorocaba (6,1%), o eixo metropolitano expandido carrega três de cada quatro RJs paulistas.

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Os três setores mais afetados no estado são construção (21,7%), comércio (21,5%) e indústria de transformação (20,8%). Entretanto, essa distribuição muda bastante conforme a região administrativa.