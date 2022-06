O que Mark Zuckerberg e Elon Musk tem em comum com a Netflix?

As gigantes da tecnologia – Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon, Microsoft e Tesla – fazem parte de um grupo seleto de empresas de alto desempenho e crescimento vertiginoso, mas elas enfrentam um momento desafiador de queda livre em seus papéis. Apesar de operarem em negócios distintos, Mark Zuckerberg e Elon Musk não compartilham apenas do domínio das redes sociais, mas também das maiores quedas do grupo das big techs ao lado da Netflix. Juntos, eles assistem à derrocada das ações para níveis alarmantes.

No acumulado do ano até maio, a Netflix é a que reguistra a maior desvalorização nos papéis, de 67,17%. A Meta Platforms, companhia de Mark Zuckerberg que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, registra perda de 43,31%, seguida da Tesla, empresa de carros elétricos de Elon Musk, com desempenho negativo de 38,52%, de acordo com levantamento da Catarina Capital. No mês de maio, a Tesla foi a que registrou o pior desempenho, com queda de 18,31%, seguido por Meta com 9,10%, e Apple com 5,96%.

A volatilidade nos papéis do setor de tecnologia se deve ao início de um período contracionista na economia americana com a política de elevação nas taxas de juros anunciadas pelo Federal Reserve (Fed), o banco central do país, para controlar a inflação no patamar de 8%, algo inusitado para os americanos nos últimos 40 anos. “O Fed está fazendo correções gradativas e isso é positivo para arrefecer a inflação, mas acaba tendo um efeito no mercado de ações, que perde a atratividade para os títulos de renda fixa. Esse movimento impacta o valuation das empresas de tecnologia, causando essa hecatombe”, diz Thiago Lobão, CEO da Catarina Capital.

A desvalorização nas ações da Netflix é justificada pela redução do número de assinantes reportado pela companhia, com os investidores ainda sem expectativas de como a plataforma de streaming pode continuar crescendo e monetizando o negócio em meio à explosão de concorrentes no mercado. O Facebook sofre com a forte concorrência do TikTok, as ameaças regulatórias e ainda há muitas incertezas com o metaverso, o que tem arrastado as suas ações para baixo.

Já a Tesla, que nunca performou tão mal, está sendo impactada pela compra do Twitter, negociada por Musk. “As empresas menores são as que estão sofrendo mais com as correções. Nesse caso, a menor do grupo é Netflix”, diz Lobão. Nesse momento de alta volatilidade nos papéis de tecnologia, o especialista recomenda ações de empresas geradoras de caixa, como Google, Microsoft e Apple. Embora as companhias também estejam desempenhando mal, são empresas com negócios mais consolidados.