O que são juros futuros e por que eles preocupam o mercado após a vitória de Lula

Os juros futuros dispararam nesta segunda-feira, 26, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Por volta das 9h10, a taxa do contrato com vencimento em janeiro de 2031 avançava 1,82 ponto percentual, para 14,46% ao ano. Para janeiro de 2027, a alta era de 0,52 ponto, para 13,983%. A reação refletia a revisão das apostas eleitorais e o temor de investidores de que o próximo governo não faça um ajuste suficiente nas contas públicas.

A preocupação importa para além da bolsa. Essas taxas ajudam a orientar o custo de operações financeiras de diferentes prazos. Quando permanecem elevadas, podem encarecer a captação das empresas, dificultar investimentos e pressionar o preço de novos financiamentos. A transmissão para o consumidor depende também de fatores como inadimplência, concorrência entre bancos e características de cada empréstimo.

O que são juros futuros

São taxas negociadas em contratos na bolsa que refletem as expectativas dos investidores para os juros ao longo de determinado período, acrescidas de uma remuneração pelos riscos envolvidos. No Brasil, uma das principais referências são os contratos futuros de DI, sigla para Depósitos Interfinanceiros, operações de empréstimo entre instituições financeiras.

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Esses contratos têm vencimentos diferentes e permitem negociar hoje uma taxa relacionada aos juros que serão acumulados até uma data futura. Também são utilizados por empresas e investidores para proteger operações contra mudanças no custo do dinheiro. Segundo a B3, sua referência é a acumulação da taxa DI entre a negociação e o vencimento.

Por isso, um contrato para janeiro de 2031 negociado a 14,46% ao ano não significa que o mercado espera exatamente essa Selic naquele mês. A taxa incorpora o percurso esperado dos juros até o vencimento e os riscos de assumir uma posição por esse prazo.

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Por que a eleição provocou uma alta

Parte dos investidores vinha se posicionando para uma vitória de Flávio Bolsonaro, associada à expectativa de maior contenção das despesas públicas. A eleição de Lula contrariou essas apostas e provocou uma revisão dos preços dos ativos brasileiros. Segundo a Reuters, os investidores passaram a aguardar a definição da equipe econômica e medidas capazes de conter o crescimento da dívida.

A ligação com os juros passa pela necessidade de financiamento do governo. Quando os investidores percebem maior incerteza sobre a trajetória das contas públicas, podem exigir uma remuneração adicional para emprestar dinheiro por períodos mais longos. Essa cobrança é chamada de prêmio de risco.

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As expectativas de inflação também entram nessa conta. Se os participantes do mercado passam a prever preços subindo mais rapidamente, podem apostar que o Banco Central terá menos espaço para reduzir os juros ou precisará mantê-los elevados por mais tempo. Assim, uma alta dos juros futuros pode combinar mudanças nas projeções para a Selic com uma cobrança maior para assumir riscos.

Isso significa que a Selic subiu?

A alta dos contratos não altera a taxa básica de juros. A Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Já os juros futuros oscilam durante o pregão conforme investidores compram e vendem contratos.

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Essa diferença permite que o mercado se antecipe às decisões do Banco Central. As taxas futuras podem subir mesmo sem mudança na Selic, caso os investidores esperem menos cortes adiante. Também podem cair antes de uma redução efetiva, quando aumenta a confiança de que a inflação permitirá juros menores.

O conjunto das taxas para diferentes vencimentos é conhecido como curva de juros. Ele mostra quanto o mercado cobra para assumir compromissos em cada prazo.

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Como isso chega ao bolso

As taxas negociadas no mercado ajudam a formar referências para novos empréstimos, financiamentos e emissões de dívida. Para uma empresa que pretende construir uma fábrica ou ampliar uma loja, um custo maior de financiamento pode reduzir a atratividade do projeto. Para as famílias, a pressão pode aparecer nas condições oferecidas para compras a prazo.

A alta também afeta investimentos já existentes. Títulos prefixados, que estabelecem uma taxa no momento da aplicação, tendem a perder valor de mercado quando os juros sobem. Isso pode provocar perdas para quem vende antes do vencimento. Para novas aplicações, por outro lado, taxas maiores podem oferecer uma remuneração mais alta.

O efeito sobre o governo ocorre principalmente nas novas emissões e na renovação de dívidas, conforme as condições de cada título. Se o custo de financiamento permanece elevado, aumenta a dificuldade de estabilizar o endividamento.

A reação desta segunda-feira registra uma mudança nas expectativas dos investidores após a eleição. Segundo a Reuters, os próximos sinais observados pelo mercado serão as escolhas para a equipe econômica e a apresentação de um plano fiscal capaz de demonstrar como o governo pretende controlar a dívida pública.