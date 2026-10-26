ASSINE VEJA NEGÓCIOS

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Economia

O que são juros futuros e por que eles preocupam o mercado após a vitória de Lula

Taxas dispararam na abertura desta segunda-feira e refletem preocupação com as contas públicas; movimento pode encarecer crédito e investimentos

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 09h31
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
O que são juros futuros e por que eles preocupam o mercado após a vitória de Lula Priorize VEJA no Google

Os juros futuros dispararam nesta segunda-feira, 26, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Por volta das 9h10, a taxa do contrato com vencimento em janeiro de 2031 avançava 1,82 ponto percentual, para 14,46% ao ano. Para janeiro de 2027, a alta era de 0,52 ponto, para 13,983%. A reação refletia a revisão das apostas eleitorais e o temor de investidores de que o próximo governo não faça um ajuste suficiente nas contas públicas. 

A preocupação importa para além da bolsa. Essas taxas ajudam a orientar o custo de operações financeiras de diferentes prazos. Quando permanecem elevadas, podem encarecer a captação das empresas, dificultar investimentos e pressionar o preço de novos financiamentos. A transmissão para o consumidor depende também de fatores como inadimplência, concorrência entre bancos e características de cada empréstimo.

O que são juros futuros

São taxas negociadas em contratos na bolsa que refletem as expectativas dos investidores para os juros ao longo de determinado período, acrescidas de uma remuneração pelos riscos envolvidos. No Brasil, uma das principais referências são os contratos futuros de DI, sigla para Depósitos Interfinanceiros, operações de empréstimo entre instituições financeiras.

Continua após a publicidade

Esses contratos têm vencimentos diferentes e permitem negociar hoje uma taxa relacionada aos juros que serão acumulados até uma data futura. Também são utilizados por empresas e investidores para proteger operações contra mudanças no custo do dinheiro. Segundo a B3, sua referência é a acumulação da taxa DI entre a negociação e o vencimento. 

Siga

Por isso, um contrato para janeiro de 2031 negociado a 14,46% ao ano não significa que o mercado espera exatamente essa Selic naquele mês. A taxa incorpora o percurso esperado dos juros até o vencimento e os riscos de assumir uma posição por esse prazo.

Continua após a publicidade

Por que a eleição provocou uma alta

Parte dos investidores vinha se posicionando para uma vitória de Flávio Bolsonaro, associada à expectativa de maior contenção das despesas públicas. A eleição de Lula contrariou essas apostas e provocou uma revisão dos preços dos ativos brasileiros. Segundo a Reuters, os investidores passaram a aguardar a definição da equipe econômica e medidas capazes de conter o crescimento da dívida.

A ligação com os juros passa pela necessidade de financiamento do governo. Quando os investidores percebem maior incerteza sobre a trajetória das contas públicas, podem exigir uma remuneração adicional para emprestar dinheiro por períodos mais longos. Essa cobrança é chamada de prêmio de risco.

Continua após a publicidade

As expectativas de inflação também entram nessa conta. Se os participantes do mercado passam a prever preços subindo mais rapidamente, podem apostar que o Banco Central terá menos espaço para reduzir os juros ou precisará mantê-los elevados por mais tempo. Assim, uma alta dos juros futuros pode combinar mudanças nas projeções para a Selic com uma cobrança maior para assumir riscos.

Isso significa que a Selic subiu?

A alta dos contratos não altera a taxa básica de juros. A Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Já os juros futuros oscilam durante o pregão conforme investidores compram e vendem contratos.

Continua após a publicidade

Essa diferença permite que o mercado se antecipe às decisões do Banco Central. As taxas futuras podem subir mesmo sem mudança na Selic, caso os investidores esperem menos cortes adiante. Também podem cair antes de uma redução efetiva, quando aumenta a confiança de que a inflação permitirá juros menores.

O conjunto das taxas para diferentes vencimentos é conhecido como curva de juros. Ele mostra quanto o mercado cobra para assumir compromissos em cada prazo.

Continua após a publicidade

Como isso chega ao bolso

As taxas negociadas no mercado ajudam a formar referências para novos empréstimos, financiamentos e emissões de dívida. Para uma empresa que pretende construir uma fábrica ou ampliar uma loja, um custo maior de financiamento pode reduzir a atratividade do projeto. Para as famílias, a pressão pode aparecer nas condições oferecidas para compras a prazo.

A alta também afeta investimentos já existentes. Títulos prefixados, que estabelecem uma taxa no momento da aplicação, tendem a perder valor de mercado quando os juros sobem. Isso pode provocar perdas para quem vende antes do vencimento. Para novas aplicações, por outro lado, taxas maiores podem oferecer uma remuneração mais alta.

O efeito sobre o governo ocorre principalmente nas novas emissões e na renovação de dívidas, conforme as condições de cada título. Se o custo de financiamento permanece elevado, aumenta a dificuldade de estabilizar o endividamento.

A reação desta segunda-feira registra uma mudança nas expectativas dos investidores após a eleição. Segundo a Reuters, os próximos sinais observados pelo mercado serão as escolhas para a equipe econômica e a apresentação de um plano fiscal capaz de demonstrar como o governo pretende controlar a dívida pública.

Publicidade
TAGS:
Economia
Ibovespa
Juros
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).