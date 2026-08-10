ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

O que o ministro do Planejamento espera de um quarto mandato de Lula

Bruno Moretti defendeu medidas para reduzir taxa de juros

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 15h30
Homem de meia-idade, barba e cabelo grisalhos, terno bege, camisa branca e gravata escura, fala em um microfone preto, olhando para cima com expressão séria
O ministro do Planejamento, Bruno Moretti (Edilson Rodrigues/Agência Senado)
Continua após publicidade
O que o ministro do Planejamento espera de um quarto mandato de Lula Priorizar nos meus resultados Google

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, avalia que um eventual quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa focar a redução estrutural da taxa de juros para deixar um legado econômico.

“Não há discussão de legado sem centralizar a discussão dos juros e dos seus condicionantes”, afirmou o ministro, em almoço promovido pela Esfera Brasil, em São Paulo, na sexta-feira.

Na avaliação de Moretti, a melhora do ambiente para investimentos passa por medidas capazes de reduzir o custo de financiamento de longo prazo.

“O Estado precisa dar sinais fiscais relevantes para que tenhamos um mercado de dívida pública mais funcional e, no fim das contas, a taxa longa tenha um patamar que justifique o investimento”, disse.

Siga
Continua após a publicidade

O ministro também afirmou que o avanço da produtividade depende da criação de condições para reduzir o custo do dinheiro, embora tenha ressalvado que a política fiscal não esgota o debate sobre juros.

“Não haverá programa de investimento, de aumento de produtividade e da riqueza sem se trabalhar essa questão”, afirmou. “Há uma série de discussões sobre inflação e juros que não se esgotam no fiscal, mas também se sabe que não dá para não centralizar a questão dos juros, e esta passa pelo tema. ”

Continua após a publicidade

Moretti elogiou o modelo do arcabouço fiscal, por ter mecanismos que obrigam o debate sobre racionalização do gasto quando as metas deixam de ser cumpridas.

“O Brasil fez gatilhos de despesa não acionáveis em regra. Por exemplo, faço um teto de gasto. Se eu gastar acima desse limite, aciono o gatilho e proíbo uma série de despesas. Fizemos o contrário. Se o resultado fiscal for deficitário, e estará dentro da nossa meta, a partir dali a gente não pode crescer acima do arcabouço. Porque é o caminho em que eu crio o gatilho e obrigo a discussão da racionalização. ”

Continua após a publicidade

Na avaliação do ministro, esses mecanismos servem de incentivo para tornar mais eficiente a aplicação dos recursos públicos.

“Eu acredito muito na ideia de que os devidos instrumentos, os devidos estímulos, conseguem colocar limitações. Colocar na pauta a utilização dos recursos e que eles vão estar limitados a partir dali, de maneira tal que você estimule e crie ali uma indução para a agenda da eficiência. ”

Publicidade
TAGS:
Ministério do Planejamento
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).