O mercado ficou animado com o resultado do primeiro turno das eleições deste domingo. O PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, elegeu 52 deputados, obtendo a segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas do PT, com 56 parlamentares. No Senado, o PSL elegeu quatro nomes. Para os analistas do mercado, no caso de vitória, a governabilidade do capitão fica assegurada com a eleição de membros de seu partido e de legendas aliadas no Congresso.

Apoiados nessa confiança, o dólar fechou o dia cotado a 3,766 reais, uma queda de 2,35%. É a menor cotação desde 8 de agosto, quando a moeda foi vendida a 3,765 reais. O Ibovespa, o principal indicador da B3, a bolsa de valores paulista, avançava 4,69%, a 86.186 pontos. As ações com maiores ganhos eram de empresas estatais — Cemig (17,9%), Eletrobras (16,9%) e Petrobras (10,9%).

“A base de apoio dele é bastante expressiva. O PSL saiu de um para 52 deputados, elegeu um senador em São Paulo. Se vencer, ele (Bolsonaro) estará com a faca e o queijo na mão pra fazer as reformas que o mercado tanto deseja. Resta saber se ele vai fazer”, diz André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora.

Para o diretor de operações da Mirae, Pablo Spyer, a volatilidade do mercado vai continuar nas próximas semanas. Ou seja, é preciso ter cautela na hora de planejar os investimentos. Ele acredita que parte da euforia de hoje pode ser creditada à renovação do Congresso. “Houve uma mudança muito forte de nomes, velhos caciques não se elegeram.”

A continuidade do clima de otimismo depende muito, segundo ele, das políticas que o próximo governante vai implementar em relação à aprovação das reformas, teto de gastos e sistema de preços da Petrobras.

Fernando Bergallo, diretor de câmbio da FB Capital, diz que apesar da votação expressiva de Bolsonaro no primeiro turno, as próximas três semanas não devem ser de tranquilidade para o presidenciável do PSL, o preferido pelo mercado. “Teremos novas pesquisas, os votos do Ciro Gomes tendem a migrar para Fernando Haddad, e a rejeição de Bolsonaro é muito alta. Tudo isso deve aumentar a volatilidade, fazendo com que as próximas semanas sejam de nervosismo”, afirma.

Para Perfeito, da Spinelli, a continuidade do clima de euforia depende da capacidade de Bolsonaro de gerar boas notícias. “Por enquanto, ele não foi muito de falar. O investidor precisa de novas notícias para que o dólar caia ainda mais e a bolsa suba.”

Já Bergallo prevê espaço para uma queda ainda maior do dólar no caso de uma vitória do candidato do PSL no segundo turno. “O mercado vai observar a formação do governo e fazer uma reavaliação e reprecificação da situação no começo do ano.”