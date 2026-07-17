ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

O que o futebol pode ensinar sobre investimentos em fundos

Especialistas explicam por que diversificação, estratégia e disciplina podem fazer mais diferença para o investidor do que perseguir rentabilidade

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 14h42 | Atualizado em 20 jul 2026, 11h12
Bola em jogo: 88% dos viajantes do país se declaram fãs de futebol
Futebol e investimentos, existe semelhança nas estratégias? (Alan Thornton/Getty Images)
Continua após publicidade
O que o futebol pode ensinar sobre investimentos em fundos Priorizar nos meus resultados Google

Durante uma partida de futebol, nem sempre o time com os melhores jogadores vence. Estratégia, equilíbrio entre ataque e defesa, capacidade de adaptação e disciplina costumam pesar tanto quanto o talento individual. No mercado financeiro, a lógica é a mesma. Na hora de escolher um fundo de investimento, olhar apenas para a rentabilidade passada pode ser tão arriscado quanto apostar que um único jogo define o campeão de um campeonato.

Embora o desempenho histórico seja um indicador importante, especialistas afirmam que ele precisa ser analisado em conjunto com outros fatores, como a estratégia do fundo, o perfil do gestor e os objetivos do investidor. “Investir exige estratégia. Além dos resultados, é importante que o investidor avalie qual é o objetivo do fundo, quem está conduzindo a gestão e se a estratégia do produto está alinhada ao seu perfil e horizonte de investimento”, afirma Soraia Barros, gerente executiva de fundos de investimento da Anbima.

Diversificação funciona como a defesa de um time

Assim como uma equipe excessivamente ofensiva pode sofrer com contra-ataques, uma carteira concentrada em apenas um tipo de investimento fica mais vulnerável às oscilações do mercado. A diversificação continua sendo uma das principais recomendações para reduzir riscos. A ideia é combinar diferentes classes de ativos, como fundos de renda fixa, multimercados, ações, cambiais e imobiliários, respeitando sempre o perfil de risco do investidor.

Continua após a publicidade

Segundo Barros, o objetivo não é simplesmente aumentar a quantidade de aplicações, mas entender o papel que cada investimento exerce dentro da carteira. “Alguns produtos oferecem maior estabilidade, enquanto outros assumem mais risco em busca de retornos superiores. O importante é que esses investimentos se complementem.”

Siga

No futebol, o treinador define o estilo de jogo. Nos fundos, quem desempenha esse papel é o gestor, responsável por decidir onde os recursos serão investidos. Especialistas alertam, no entanto, que a reputação do gestor não deve ser o único critério de escolha. Também é necessário compreender a política de investimento do fundo. Fundos de renda fixa concentrados em títulos públicos de curto prazo, por exemplo, costumam apresentar menor volatilidade e retornos mais previsíveis. Já fundos de ações estão sujeitos a oscilações maiores, mas oferecem potencial de ganhos mais elevados no longo prazo. “O gestor é peça-chave para o desempenho do fundo, mas isso não exime o investidor de entender os riscos associados à estratégia do produto”, afirma Barros.

Continua após a publicidade

Assim como um time depende de diferentes posições em campo, os fundos contam com profissionais que exercem funções distintas. O gestor é responsável pelas decisões de investimento. O administrador garante que o fundo opere de acordo com seu regulamento. Já o custodiante faz a guarda e o controle dos ativos adquiridos. Essa divisão cria mecanismos de supervisão e reduz a concentração de responsabilidades, tornando a estrutura do fundo mais segura para os investidores. Oscilações fazem parte tanto do futebol quanto dos investimentos.

Especialmente em fundos com maior exposição ao risco, períodos de desempenho abaixo do esperado nem sempre indicam que a estratégia deixou de funcionar. Muitas vezes, o comportamento reflete movimentos macroeconômicos ou ciclos naturais do mercado.

Continua após a publicidade

Por isso, especialistas recomendam analisar o histórico do fundo em diferentes cenários antes de tomar decisões motivadas por resultados de curto prazo.

Publicidade
TAGS:
Economia
Futebol
investimento
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).