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O que o dispositivo Charm, a IA de bolso da Meta, tem de especial

O objetivo é tornar a inteligência artificial uma companhia imediata, capaz de ouvir, ver e agir sem precisar abrir um aplicativo

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 12h33
Um homem de óculos e camiseta preta com a frase BUILDING IS MY LOVE LANGUAGE sorri, segurando um pequeno controle preto. Atrás dele, um mascote branco de pelúcia com bochechas rosadas e camisa xadrez vermelha e preta sorri, em um palco com fundo azul
Mark Zuckerberg apresenta o Charm (Meta/Divulgação)
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Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta (grupo de detém aplicativos como Instagram, WhatsApp e Facebook) lançou nesta quarta-feira, 23 de setembro, o Charm, um aparelho do tamanho da palma da mão criado para dar acesso permanente à Muse, a nova assistente de inteligência artificial da empresa. Apresentado durante a conferência Connect, o dispositivo deverá chegar ao mercado em dezembro, ainda sem preço definido.

Parecido com um chaveiro ou um Tamagotchi, o Charm tem tela OLED sensível ao toque de cerca de duas polegadas e exibe uma personagem virtual da Muse, cuja aparência, roupas e voz podem ser personalizadas. O aparelho pode ser levado no bolso, preso à bolsa ou às chaves e usado como pulseira.

A interação ocorre por voz e em tempo real, com desbloqueio por impressão digital. As câmeras dianteira e traseira permitem que a Muse enxergue o ambiente, interprete imagens e execute tarefas, enquanto a conexão 5G mantém o serviço disponível longe de redes Wi-Fi; o aparelho também inclui microfones, alto-falantes e entrada USB-C, mas não permite ligações de voz.

O Charm funciona como uma extensão física da Muse, lançada semanas antes para celulares e navegadores. A assistente reúne agentes autônomos capazes de realizar atividades como comprar mantimentos, reservar viagens e organizar finanças, além de se integrar a varejistas; duas unidades do Charm também poderão se reconhecer e interagir quando estiverem próximas.

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O diferencial está menos em substituir o smartphone do que em tornar a IA uma companhia imediata, capaz de ouvir, ver e agir sem que o usuário precise abrir um aplicativo. A aposta antecipa uma etapa em que assistentes deixam de ser apenas caixas de texto e passam a ocupar objetos dedicados do cotidiano — embora a própria Meta trate este primeiro Charm como uma experiência voltada principalmente aos entusiastas da Muse.

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