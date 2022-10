O que o desempenho das estatais diz sobre o cenário eleitoral?

Atualizado em 18 out 2022, 13h42 - Publicado em 18 out 2022, 12h54

As eleições sempre são vistas com cautela pelos investidores devido ao enorme potencial do evento gerar volatilidade no mercado acionário. Neste ano, com a corrida eleitoral polarizada desde o início do ano entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – ambos nomes conhecidos do mercado –, os reflexos foram menores no desempenho das ações. As estatais, que são um dos principais termômetros para os riscos eleitoreiros, estão desempenhando bem, o que dá algumas sinalizações do que o mercado espera.

As empresas estatais acumulam um retorno positivo de 33% no ano, segundo o Índice Bolsa Estatais, criado pela Teva Indices. O desempenho é três vezes superior ao do Ibovespa, que opera com alta de 11% no ano. O índice é composto por 12 empresas, entre elas Petrobras, Embraer, Banco do Brasil, Caixa, entre outras. Segundo João Paulo Fernandes, chefe de pesquisa quantitativa da Teva Indices, o índice seleciona as companhias brasileiras com controle ou grande influência estatal com volume mensal de negociação superior a 100 milhões de reais, negociadas em 100% dos dias nos últimos 2 meses e com capitalização de mercado superior a 500 milhões de reais.

O volume de negociação das empresas públicas neste ano foi 12,2%, superior ao do ano passado, quando ficou em 4,9%. Apesar do desempenho positivo, o volume de negociação está abaixo da média dos anos eleitorais, mas é superior aos anos de 2002, quando Lula disputava pela primeira vez o cargo à presidência, e 2010, quando Dilma Rousseff e José Serra se enfrentavam no pleito.

Porém, comparado aos demais anos eleitorais, o volume é bastante inferior. Em 2018, o volume ne negociação chegou a 89,7%, mas o ano campeão foi 2006, alcançando 92,1%, ano em que Lula disputava o seu segundo mandato. Assim, uma das possíveis interpretações é que a candidatura de Jair Bolsonaro para reeleição não é tão bem avaliada quanto a de Lula em 2006, ou que a volta do petista gera cautela em relação à postura econômica que será adotada, como mostra a reportagem de VEJA.

Segundo relatório elaborado pela Guide, o desempenho do Ibovespa e das estatais começa a escalar a partir de julho, atingindo o pico em setembro, quando pesquisas de intenção de voto mostraram perda de fôlego das intenções de voto em Bolsonaro. “Acreditamos que as eleições serão menos impactantes que em anos anteriores no Brasil. Contudo, a forte performance das ações estatais nos últimos meses indica pouco espaço para alta em caso de um cenário positivo pós-eleições. E bastante espaço para quedas em caso negativo”, alerta a Guide em relatório.

Para Idean Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil, muito do cenário eleitoral já está no preço até porque o mercado de modo geral já sabe o que esperar da política de governo de ambos os candidatos e isso já está precificado na bolsa brasileira, havendo pouca margem para surpresas no caminho. Segundo Leandro Vasconcellos, especialista em finanças e sócio da BRA, embora o líder nas pesquisas (Lula) seja visto pelo mercado como uma ameaça real a saúde financeira das estatais devido ao seu passado, o nível de governança das empresas melhorou muito. “Hoje já não é tão simples retomar as velhas práticas”, diz. A briga sem sucesso travada pelo governo Bolsonaro com a Petrobras para interferir na política de preços é um exemplo de como as estatais se fortaleceram nos últimos anos.

Para os especialistas Rodrigo Moliterno, chefe de Renda Variável da Veedha Investimentos e Gabriel Meira especialista, sócio da Valor Investimentos, a melhora no desempenho em ano eleitoral também teve influência da conjuntura econômica. A Petrobras, por exemplo, se beneficiou da alta do preço do Petróleo no mercado internacional, enquanto outras – em especial as de saneamento – se valorizaram com a expectativa de privatização. Na avaliação de Felipe Miranda, a Sabesp ganha atratividade com a vantagem de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo devido ao seu viés privatizador. “Copasa e Cemig podem ir pelo mesmo caminho, em especial essa última – o governador Zema tem como sonho pessoal a sua privatização. Em contrapartida, educacionais poderiam devolver um pouco dos ganhos recentes, muito ancoradas na perspectiva de retomada de um FIES mais amplo no caso de volta do ex-presidente Lula”, diz em relatório enviado ao mercado.

Segundo Vasconcellos, da BRA, outro fato que explica o bom desempenho dos papéis das estatais é a nova configuração do Congresso recém eleito, que animou bastante o mercado e criou a percepção que mesmo que tenhamos um presidente de esquerda vai ser muito difícil que ele consiga avançar sobre as estatais e implementar o nível de aparelhamento que conseguiu no passado. “No momento o mercado entende que o resultado das ações está sim precificado, mas aguarda com cautela o resultado final, certamente um modelo mais liberal e pró-mercado ainda poderia destravar valor das empresas e influenciar positivamente em suas cotações na bolsa”, diz.