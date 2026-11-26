O consumidor que está endividado e tem dificuldade para pagar as contas poderá encontrar encontrar um sistema financeiro menos leniente em relação ao seu endividamento. O Banco Central (BC) anunciou em coletiva com a imprensa nesta quinta-feira, 26, um conjunto de medidas para conter o avanço do endividamento das famílias. As regras entrarão em vigor em julho de 2027.

Uma das principais alterações atinge quem tem empréstimos sem garantia em atraso há mais de 90 dias. Nesses casos, os bancos não poderão ampliar o valor dessa dívida do cliente. “Para as operações sem garantia acima de 90 dias, o banco não deve elevar ou ampliar o endividamento desse tipo”, afirmou Gilneu Vivan, diretor de Regulação do Banco Central durante entrevista coletiva com a imprensa.

A instituição financeira ainda poderá renegociar a dívida ou transferir a operação para outro banco, mas não conceder mais crédito para aumentar a exposição financeira daquele consumidor.

Na prática, isso significa que uma pessoa que deixou de pagar um empréstimo pessoal e está há mais de três meses inadimplente não terá o valor dessa dívida ampliada, mas também não poderá recorrer à mesma instituição para conseguir um novo empréstimo que aumente sua dívida. A possibilidade de renegociação continua existindo, assim como a transferência da operação para outro banco.

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Limites do cartão poderão ser reduzidos

As novas regras também atingem quem utiliza o cartão de crédito para financiar as despesas do mês. Clientes que financiaram a fatura pelo menos três vezes nos últimos seis meses não poderão ter o limite ampliado e deverão entrar em um processo de redução gradual.

O ritmo e o tamanho dos cortes serão definidos por cada instituição financeira, de acordo com uma política própria. Os critérios deverão estar previstos no contrato, e o consumidor precisará ser avisado quando o processo de redução deve começar.

Na prática, quem recorre frequentemente ao crédito rotativo ou financia a fatura poderá ter menos dinheiro disponível no cartão para fazer compras. Um consumidor que possui limite de 5 mil reais, por exemplo, poderá ter esse valor reduzido gradualmente, conforme a política adotada pelo banco.

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O Banco Central não determinou um percentual de corte nem um prazo único para a redução dos limites. A instituição financeira deverá avaliar o perfil do cliente e sua exposição ao risco.

Bancos terão de olhar o endividamento total

Outra mudança é que as instituições financeiras deverão considerar não apenas as dívidas que o cliente possui com elas, mas também sua exposição no restante do sistema financeiro.

Isso significa que uma pessoa que está em dia com um banco, mas possui empréstimos atrasados em outras instituições, poderá ter sua situação considerada na avaliação de risco e na concessão de novos créditos.

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Os bancos também terão de estabelecer critérios para identificar clientes com comprometimento elevado ou excessivo da renda e adotar medidas para reduzir a exposição nos casos considerados mais críticos.

O que não muda

As medidas não significam que todos os consumidores endividados terão o crédito bloqueado. Também não estabelecem um limite universal de comprometimento de renda nem proíbem a renegociação de dívidas.

O objetivo do Banco Central é melhorar a qualidade do crédito concedido e evitar que pessoas já sobrecarregadas financeiramente continuem acumulando empréstimos em condições que não conseguem suportar.

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“A nossa expectativa não vai na linha de redução de estoques. Na verdade, buscamos uma melhor qualidade na concessão do crédito”, disse Vivan.

A expectativa da autoridade monetária é que as medidas contribuam, ao longo do tempo, para conter o crescimento da inadimplência e do comprometimento de renda das famílias. O BC, porém, não apresentou uma estimativa de quanto os indicadores poderão melhorar nem um prazo específico para que os efeitos apareçam.