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Economia

O que muda nas fusões de fundos imobiliários após decisão da CVM

Autarquia permite incorporações sem reembolso a cotistas dissidentes, mas estabelece limites para novas operações

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 11h40
CVM revoga regra de divulgação de informações de sustentabilidade para empresas
CVM revoga regra de divulgação de informações de sustentabilidade para empresas (./Divulgação)
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Uma decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) promete facilitar as reorganizações de fundos imobiliários no Brasil, mas sem dar carta branca aos gestores. O colegiado da autarquia autorizou três incorporações envolvendo o fundo Pátria Log (HGLG11) e abriu caminho para simplificar a análise de operações semelhantes. Ao mesmo tempo, rejeitou um pedido para liberar antecipadamente futuras fusões sem a necessidade de avaliação específica.

A principal mudança está no tratamento dos cotistas que discordam de uma incorporação. Pela regra geral da Resolução CVM 175, investidores que votarem contra, se abstiverem ou não participarem da assembleia podem solicitar o reembolso de suas cotas. A obrigação representa um problema para fundos imobiliários, cujos recursos estão aplicados em imóveis e outros ativos de menor liquidez. Uma onda de pedidos de reembolso poderia obrigar o gestor a levantar dinheiro rapidamente, inclusive com a venda de patrimônio.

Na decisão tomada em 3 de novembro, a CVM dispensou essa obrigação nas incorporações dos fundos VBI Logístico (LVBI11), Guarulhos e Aracaju pelo HGLG11, desde que cumpridas as salvaguardas assumidas pelos responsáveis pelas operações. As transações haviam sido aprovadas pelos cotistas em dezembro de 2025, mas aguardavam a manifestação do regulador para avançar.

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O entendimento também interessa a outros gestores. A CVM autorizou sua área técnica a conceder diretamente dispensas semelhantes em novas operações, desde que sejam atendidas dez condições estabelecidas no voto do diretor Igor Muniz. Os processos que não se enquadrarem nesses parâmetros continuarão dependendo de deliberação do colegiado. Na prática, a medida cria um caminho regulatório mais previsível para a consolidação de fundos imobiliários.

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Há, porém, um limite importante. A autarquia rejeitou a tentativa de obter autorização genérica para futuras reorganizações entre o HGLG11 e fundos com políticas de investimento compatíveis. Cada transação deverá demonstrar o cumprimento dos requisitos aplicáveis. A CVM também negou o pedido de tratamento sigiloso e confidencial das informações relacionadas ao processo.

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Para os investidores, a decisão significa que a aprovação de determinadas incorporações poderá ocorrer sem a obrigação de reembolso aos dissidentes. Isso não impede a negociação das cotas em bolsa, mas elimina, nas operações dispensadas, a alternativa de exigir o pagamento diretamente pelo fundo nos termos da regra geral. O entendimento não revoga a Resolução CVM 175 nem extingue automaticamente o direito de reembolso em todas as fusões.

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Com a autorização, o HGLG11 e o LVBI11 informaram o cumprimento das condições necessárias à incorporação. A conclusão operacional ainda depende de providências administrativas, e os fundos deverão divulgar a data da operação, a relação de troca das cotas e o tratamento de eventuais frações. A decisão abre caminho para novas consolidações, mas preserva a análise regulatória de cada caso.

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