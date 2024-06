O que Lula pensa sobre a ‘taxa das blusinhas’ que aguarda sua sanção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a taxação de compras importadas até 50 dólares, conhecida como ‘taxa das blusinhas’. O dispositivo, aprovado como emenda no projeto de lei do Mover, cria uma alíquota de 20% em cima dessas compras e aguarda sanção do presidente.

Nesta terça-feira, Lula afirmou que é “pessoalmente” contra essa taxação, tanto que havia vetado o ato da Receita Federal no ano passado, mas que irá sancionar o texto para cumprir o acordo feito com o Congresso Nacional. A emenda, conhecida como ‘jabuti’, por não ter nenhuma semelhança com o PL original, entrou em um texto de interesse do governo. Inicialmente, a taxação era em 60%, mas o governo costurou um acordo com uma alíquota menor para que o PL do Mover, sobre incentivos tributários a carros verdes, não enroscasse.