O que leva ao reajuste nos combustíveis — mesmo a contragosto de Bolsonaro

Apesar da queda no preço do barril do petróleo devido a um novo lockdown na China, os preços dos combustíveis continuam a ser um problema para o Brasil. Mesmo comas altas do ano, os preços defasados. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 9, reajuste de 9% no diesel, o que pode desembocar também na gasolina, mesmo a contragosto do presidente Jair Bolsonaro.

Com essa nova alta no diesel, o litro vai passar de 4,51 reais para 4,91 reais. No ano passado, a Petrobras realizou treze reajustes no preço da gasolina e do diesel. Neste ano, foram dois até o momento — e o terceiro no diesel anunciado a pouco. Em março, a estatal elevou o preço da gasolina para quase 19% e o do diesel para 25%, após quase sessenta dias do primeiro, e foi considerado atrasado pelos especialistas do setor por criar defasagem em relação ao mercado internacional. Mesmo assim, o diesel estava defasado 20% e o mercado estima que a da gasolina esteja entre 15% e 20%. “Geralmente os reajustes são inferiores ao indicado pela defasagem estrita. Apostamos em uma elevação de cerca de 9% na gasolina nos próximos dias”, diz o economista Étore Sanchez, sócio da Ativa Investimentos.

O preço dos combustíveis passou a ser uma das grandes preocupações dos brasileiros e foi considerado um dos grandes vilões para a inflação de dois dígitos de 2021 e da persistência dos preços altos em 2022. “Os reajustes dos combustíveis aina vão continuar a impactar na infção pelo menos nos próximos três meses, que é o período médio entre o reajuste na refinaria e o repasse completo nas bombas do postos”, afirma Rodrigo Simões, especialista em Finanças e Economia e professor da FAC-SP. Com o descontentamento crescente da população, o presidente Jair Bolsonaro realizou um troca-troca na gestão da Petrobras com intenções de interferir na política de preços. Mesmo com a demissão do general Joaquim Silva e Luna e a posse de José Mauro Ferreira Coelho, ex-secretário do Ministério de Minas e Energia, o presidente continua incomodado com a política de preços e os resultados da petroleira. Na última quinta-feira, durante live, o presidente classificou o lucro de 44 bilhões de reais da estatal como “estupro” e em um evento no domingo, disse e simpatizantes que o país “não aguenta mais” reajuste nos combustíveis.

Preços

O preço médio do litro da gasolina e do etanol nos postos brasileiros subiu mais de 2% em relação ao fechamento de março, segundo dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), com base nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log. A gasolina foi comercializada a 7,477 reais, uma alta de 2,10% em relação ao mês anterior. Já o etanol, que em março estava custando em média de 5,687 reais, apresenta variação maior que a gasolina, de 2,90%, e já está em 5,852 reais.