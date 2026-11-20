Se o site ou o aplicativo de uma loja demorar cinco segundos para carregar, poderá perder um terço de seus clientes, que abandonam a página caso o tempo de espera seja superior a isso. Se a demora subir para os 10 segundos, metade dos compradores já terá ido embora.

Esses são alguns dos dados revelados por uma pesquisa feito pela Locaweb, empresa de hospedagem e soluções para a internet, que investigou as situações mais comuns enfrentadas pelos consumidores no ambiente online em datas de grande fluxo de ofertas – caso da Black Friday, que, a despeito de acontecer oficialmente na última sexta-feira de novembro, dia 27, já se consolidou como um evento que movimenta as marcas durante todo o mês.

De acordo com a pesquisa, que entrevistou pessoas de todo o país, cerca da metade dos internautas já deixou o site de compras porque a página demorou para carregar. Além disso, 36% dos entrevistados afirmaram que desistiu de fazer a compra porque a plataforma travou ou apresentou erros e 31% relatam já ter tido dificuldades de encontrar informações e até mesmo os produtos.

Estas foram algumas das situações mais comuns indicadas pelos consumidores no que diz respeito às suas compras online feitas datas especiais.

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“Em datas como a Black Friday, o consumidor dificilmente chega ao site só para olhar: na maioria das vezes, já pesquisou e está decidido a fechar negócio. Cabe à marca estar pronta para acompanhar esse ritmo”, diz o estudo da Locaweb. A pesquisa entrevistou 500 pessoas, maiores de 18 anos, de todas as regiões do país.

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E o que exatamente é um site ser lento? A pesquisa também perguntou aos participantes qual é o tempo máximo que eles toleram esperar pelo carregamento de uma página antes de desistir e ir embora.

Para um terço deles, cinco segundos é o limite: 28% aceitam apenas de três a cinco segundo e 5% só lidam com sites que carreguem imediatamente, com zero segundos de espera. Outros 25% aceitam até dez segundos.

Dado a grande influência da instabilidade sobre a paciência e a compra dos consumidores, Patrice Ramos, diretor de produtos e engenharia da Locaweb, destaca a necessidade de as lojas e plataformas estarem bem preparadas, em especial para as datas de grande fluxo.

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“O consumidor não distingue por que o site falhou, ele só sente que falhou”, diz. “A preparação de infraestrutura precisa começar antes do pico de acessos; por trás desses segundos de espera existe capacidade, monitoramento e planejamento, e é isso que determina se a pessoa fica ou vai embora.”

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Para um terço deles, cinco segundos é o limite: 28% aceitam apenas de três a cinco segundo e 5% só lidam com sites que carreguem imediatamente, com zero segundos de espera. Outros 25% aceitam até dez segundos.