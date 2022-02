O que faz o dólar testar o patamar abaixo do R$ 5 pela 1ª vez desde julho

Na manhã desta quarta-feira, 23, em meio ao agravamento do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, o dólar comercial continuou o movimento de queda e transpôs a barreira dos 5 reais pela primeira vez em quase oito meses. Às 11h14 do horário de Brasília, a moeda americana caiu 1,22% em relação ao fechamento de ontem e bateu os 4,99 reais. Logo em seguida, a moeda desacelerou a queda e voltou a operar acima dos 5 reais.

A última vez que o dólar caiu abaixo desse patamar na mínima intradia ocorreu no dia 2 de julho de 2021, quando alcançou 4,98 reais. Já o fechamento no nível dos quatro reais ocorreu apenas no dia 30 de junho. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já provoca sanções dos Estados Unidos e da União Europeia à Rússia e às regiões separatistas declaradas autônomas por Putin está levando a um encarecimento das commodities no mercado internacional, como o petróleo e o gás natural e esse movimento favorece o real.

Com esse encarecimento das comodities, há entrada de investidores estrangeiros na bolsa de valores brasileira, cuja participação de empresas ligadas à commodities é significativa. Além disso, o país possui ativos baratos e de alta qualidade devido ao risco fiscal que durante o ano passado levou o Ibovespa a cair dos 130 aos 100 mil pontos em menos de seis meses.

“O fortalecimento das commodities atrai fluxo de capital para o Brasil, que possui bons ativos na bolsa de valores ainda muito descontados”, diz Thomás Gibertoni, analista da Portofino Multi Family Office. “Temos um fluxo grande para ações e também para títulos públicos por conta do diferencial de juros”, diz ele. A Selic alta, em 10,75% ao ano, ajuda a atrair a entrada de dólares no país e a derrubar o câmbio.

Atrativo para o mercado internacional, o Ibovespa segue no segundo dia consecutivo de alta, com as ações preferenciais da Petrobras subindo mais de 1,5% no final da manhã desta quarta-feira. Na terça-feira, o Ibovespa encerrou em alta de 1,06%, a 112.914,75 mil pontos.