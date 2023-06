O que faltou no comunicado do Copom, segundo um ex-presidente do BC

Para o ex-presidente do Banco Central (BC), Gustavo Loyola, a decisão de manutenção da taxa Selic em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária (Copom) não surpreendeu, mas o comunicado poderia ter sido um pouco mais otimista. “O que algumas pessoas esperavam e não ocorreu foi uma sinalização mais positiva do Banco Central de que os resultados estão aparecendo e que, eventualmente, ele poderia iniciar a queda dos juros na próxima reunião”, diz o economista.

Agora, o mercado financeiro aguarda a ata da reunião, a ser divulgada na próxima terça-feira, 27, em que haverá um detalhamento sobre o cenário e mais pistas sobre a visão do colegiado sobre a condução da política monetária. A diferença deste comunicado para os anteriores é que o Copom suprimiu a parte em que dizia que “não hesitaria” em subir os juros caso houvesse risco de reversão de cenário. “O Comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária e relembra que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”, diz o colegiado, em tom conservador.

Para Loyola, “o Banco Central preferiu não se amarrar”. “Uma comunicação mais explícita sobre passos futuros ajuda na convergência de expectativas, mas também amarra. Caso os dados por ventura não venham como o BC espera, ele está amarrado por um discurso anterior. Fica em uma dilema ainda pior: ou contraria o que disse e perde credibilidade ou faz algo que não é recomendável ditado por um compromisso anterior”, explica.

Entre os cenários que ainda geram riscos altistas para a inflação estão a persistência da pressão inflacionária global, desancoragem da inflação a longo prazo e também o que chamaram de “incerteza residual” sobre o desenho do arcabouço fiscal. “A cautela é da natureza dos bancos centrais. Se o Banco Central comete um erro e faz um movimento precipitado, isso pode levar a uma desancoragem das expectativas e uma dificuldade maior para reverter essa trajetória”, prossegue Loyola. “O Banco Central não pode ser um apostador. A autoridade monetária não é como operadores do mercado, que podem assumir muitos riscos”, continua.

Com o comunicado, o mercado já começou a ajustar a expectativa para o início do corte de juros, antes previsto para agosto. “Aumentaram as chances de que o primeiro corte ocorra somente em setembro, mas ainda acredito que o mais provável seja agosto, a não ser que alguns números venham muito ruins”, afirma Loyola. “Faltou uma sinalização mais otimista quanto ao cenário. O comunicado foi menos pessimista em relação ao anterior, mas não suficientemente otimista para passar o recado de que fará o corte em agosto”, completa.

Continua após a publicidade

Siga