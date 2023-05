O que falta para Galípolo poder participar da próxima reunião do Copom

A indicação do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, a uma das diretorias do Banco Central, é uma estratégia do governo para abrir discordância e tentar aproximar a visão da autoridade monetária à pasta comandada por Fernando Haddad. No entanto, há alguns ritos a serem cumpridos, em especial uma aprovação do Senado Federal. Só depois disso, tanto Galípolo como Ailton Aquino dos Santos, o outro diretor indicado por Haddad, serão empossados no BC e poderão participar das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom).

Conforme a lei da autonomia do BC, aprovada em 2021, cabe ao presidente da República a indicação dos nomes dos diretores. A mensagem com a oficialização da indicação ainda não foi publicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a chegada dos nomes ao Senado, os indicados passam por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa. Os nomes são, então, levados ao plenário para aprovação em votação que pode ser realizada no mesmo dia da comissão, a depender da mesa diretora.

A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 20 e 21 de junho. Sendo assim, é preciso que todo o rito seja seguido antes da data para viabilizar a participação dos novos diretores na reunião do colegiado responsável por decidir o patamar dos juros e os próximos passos da política monetária. Caso a aprovação não saia até lá, ambos devem participar da reunião do Copom em agosto, a próxima do calendário. Os encontros acontecem a cada 45 dias.

Segundo o senador senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da CAE, os nomes serão analisados com brevidade assim que a indicação chegar na CAE. “Os nomes apresentados para a imprensa possuem perfis técnico, como a função exige. Mas a análise vai acontecer depois de oficializados. Importante registrar que a CAE não é apenas protocolar. Vamos sabatina-los avaliando o compromisso com o BC e a melhor política monetária”.

Segundo Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a escolha de Galípolo é bem vista no parlamento e “agrada certamente ao Senado Federal”. “[Galípolo] tem um excelente diálogo com o Congresso Nacional. Então vejo como alguém com predicados próprios para ocupar essa posição”, destacou o presidente do Senado em evento na última segunda-feira.