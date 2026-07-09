O que Fábio Jr. ganhou com dueto de sucesso com Bonnie Tyler

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A cantora Bonnie Tyler, voz icônica de “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”, faleceu aos 75 anos. No Brasil, ficou eternizada pela parceria com Fábio Jr. em “Sem Limites pra Sonhar”, um sucesso que rendeu mais de R$ 40 milhões em valores atuais. Relembre a trajetória e o impacto de uma das grandes vozes do pop.

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A morte de Bonnie Tyler, aos 75 anos, nesta quinta-feira, 9, trouxe de volta à memória uma das parcerias mais conhecidas da cantora galesa no Brasil. Em 1986, ela dividiu os vocais com Fábio Jr. em “Sem Limites pra Sonhar”, música que chegou ao primeiro lugar nas paradas das rádios brasileiras.

O álbum de mesmo nome vendeu cerca de 400 mil cópias. Em valores atuais, uma vendagem desse tamanho poderia gerar um faturamento superior a 40 milhões de reais.

Na década de 1980, um disco custava em torno de 7 dólares nos Estados Unidos, valor equivalente a cerca de 20 dólares atualmente, após a correção pela inflação. Multiplicado pelas 400 mil cópias vendidas, o montante chega a 8 milhões de dólares — ou mais de 40 milhões de reais pelo câmbio atual.

“Sem Limites pra Sonhar” se tornou um dos grandes sucessos da carreira de Fábio Jr. A canção alternava versos em português, na voz do brasileiro, e em inglês, interpretados pelo timbre rouco que virou a marca de Bonnie Tyler.

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Nascida no País de Gales, Bonnie começou a carreira nos anos 1970 e alcançou projeção internacional com “It’s a Heartache”, lançada em 1977. A música abriu caminho para uma sequência de sucessos que a transformaria em uma das vozes mais reconhecidas do pop e do rock dos anos 1980.

O auge veio em 1983, com “Total Eclipse of the Heart”. A canção chegou ao topo das paradas em diversos países e se tornou o maior sucesso da carreira da cantora. No ano seguinte, Bonnie lançou outro de seus maiores hits, “Holding Out for a Hero”, gravado para a trilha sonora do filme “Footloose”.

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Bonnie Tyler também representou o Reino Unido no Festival Eurovision da Canção de 2013, realizado na Suécia. Com a música “Believe in Me”, a cantora terminou a competição na 19ª colocação. Ao longo da carreira, lançou mais de uma dezena de álbuns de estúdio e continuou a fazer turnês internacionais.