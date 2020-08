O que explica o recorde da Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos EUA

O índice Nasdaq, que mede as ações das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e do mundo, bateu novos recordes nesta segunda-feira, 3, e se aproximou dos 11 mil pontos, reflexo da importância desse setor durante a pandemia do novo coronavírus. Por volta das 17h no horário de Brasília, a Nasdaq alcançou 10.902 pontos. A alta é impulsionada principalmente pelas ações da Apple, que bateram um recorde histórico após a divulgação dos resultados da companhia no segundo trimestre, e também foi puxada pela Microsoft após a empresa comunicar que negocia a compra do aplicativo chinês TikTok.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Essa explosão nas empresas de tecnologia ocorre principalmente por causa do isolamento social causado pela Covid-19, o que levou os consumidores a recorrerem a ferramentas na área de informática para conseguirem trabalhar e exercer suas funções à distância. As chamas Big Techs são as principais responsáveis pelo crescimento das bolsas de Nova York e seu crescimento compensa as grandes perdas sofridas por empresas de áreas como aluguel de carro e aviação.

A intenção da Microsoft em comprar a operação do TikTok, companhia chinesa de tecnologia que está no centro do atual capítulo da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China animou os investidores. Sucesso em todo o mundo principalmente entre os jovens, o aplicativo de vídeos é avaliado em 75 bilhões de dólares. Na sexta-feira 31, o presidente americano Donald Trump disse que irá banir o uso do TikTok nos Estados Unidos devido à suspeita de vazamento de dados para o governo chinês, o que teria motivado as negociações com a empresa americana de tecnologia fundada por Bill Gates.

As ações da Apple, por sua vez, dispararam após a divulgação de seus resultados financeiros no segundo trimestre de 2020. O crescimento do faturamento no período em relação ao segundo semestre de 2019 foi de 11%. O faturamento foi de 59,69 bilhões de dólares, mais de 7 bilhões acima da expectativa dos especialistas. Apesar de ser causada principalmente pela alta nas vendas de iPads e Macs, essa arrecadação também ocorreu devido ao aumento de acessórios como Apple Watch e HomePod.

Continua após a publicidade

Outro fator que influenciou na alta das bolsas de hoje foi a declaração da Casa Branca de que ela pode influenciar por conta própria na recuperação dos empregos no país, o que traz otimismo e aumenta o apetite ao risco dos investidores. Dadas as boas notícias, o S&P 500, índice que reúne as 500 principais ações dos EUA, subiu 0,72%, enquanto o índice Dow Jones teve alta de 0,89%. Por aqui, o Ibovespa registrou aumento tímido, de 0,10%.