O que estressa a geração Z no trabalho (e o que ela valoriza mais)

A Geração Z enfrenta altos níveis de estresse no ambiente de trabalho, principalmente quando a remuneração não condiz com as exigências do cargo (71%), quando há falta de perspectivas de carreira (44%) e diante do excesso de trabalho (41%). Essas foram as principais causas apontadas no Guia Salarial 2025, pesquisa da Michael Page, parte do PageGroup, consultoria especializada em recrutamento de média e alta gerência.

O levantamento, que contou com a participação de cerca de 6,8 mil profissionais e empresas de todo o Brasil, explorou as percepções sobre o mercado de trabalho atual. Os entrevistados ocupam posições que variam de suporte à gestão até cargos de diretoria.

“As gerações anteriores eram mais focadas em remuneração, construção de patrimônio e ascensão. Esta geração [Z] não está disposta a trocar tudo apenas por isso”, afirma Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page no Brasil.

Apesar de o impacto da remuneração ser mais evidente entre os jovens, este fator lidera o ranking de estressores em todas as faixas etárias. O excesso de trabalho, por sua vez, também aparece entre as três principais queixas de estresse para a Geração Z e os Millennials, justamente a geração de trabalhadores que nas últimas semanas se mobilizou em maior número via redes sociais em torno do fim da escala 6×1, cuja PEC com a proposta atingiu o número de assinaturas exigido para tramitar no Congresso Nacional.

Causas de estresse por geração

Geração Z: Remuneração não condizente (71%) Falta de perspectivas de carreira (44%) Excesso de trabalho (41%)

Millennials: Remuneração não condizente (60%) Relacionamento ruim com colegas ou líderes (41%) Excesso de trabalho (36%)

Geração X: Remuneração não condizente (56%) Falta de participação em decisões (42%) Relacionamento ruim com colegas ou líderes (40%)

Baby Boomers: Remuneração não condizente (50%) Falta de controle sobre processos e decisões (45%) Relacionamento ruim com colegas ou líderes (41%)



O que cada geração valoriza no ambiente de trabalho

A pesquisa também identificou os aspectos mais importantes no ambiente profissional para cada geração:

Baby Boomers: Salário (60%) Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal (55%) Cultura e ambiente empresarial (32%)

Geração X: Salário (70%) Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal (50%) Benefícios (32%)

Millennials: Salário (75%) Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal (50%) Progressão de carreira e treinamento (29%)

Geração Z: Salário (73%) Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal (44%) Progressão de carreira e treinamento (40%)



Interesses de desenvolvimento no trabalho

As gerações também demonstraram interesses distintos em competências que gostariam de desenvolver no ambiente profissional:

Baby Boomers: Gerenciamento de conflitos (39%) Influência (34%) Gerenciamento de estresse (27%)

Geração X: Gerenciamento de conflitos (39%) Influência (38%) Gerenciamento de estresse (34%)

Millennials: Liderança (52%) Influência (43%) Gerenciamento de conflitos (37%)

Geração Z: Liderança (69%) Influência (35%) Gerenciamento de conflitos (33%)