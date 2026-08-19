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Economia

O que está tirando o sono dos CEOs brasileiros, de acordo com pesquisa

Para 86% dos executivos entrevistados, período do próximo governo deve ser mais desafiador do que o atual

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 14h05
Mundo corporativo privado
Para a maioria dos executivos entrevistados, cenário internacional deve ter impacto moderado sobre os negócios (Redes Sociais/Reprodução)
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A instabilidade doméstica é uma das principais fontes de preocupação atual para os altos executivos das grandes empresas no Brasil, de acordo com uma nova pesquisa feita pela Associação Brasileira de Recursos Humano. O levantamento foi feito junto a 178 líderes de alto-escalão de companhias brasileiras, e intitulado “O que tira o sono dos presidentes de empresas”.

Os dados foram apresentados por Cesar Souza, presidente da consultoria Empreenda, durante o 18º Fórum de Presidentes, realizado na semana passada em São Paulo.

Quando perguntados sobre as expectativa em relação ao próximo governo (2027–2030), 85,9% dos participantes responderam esperar um período mais desafiador (39,3%) ou muito mais desafiador do que o atual (46,6%). Outros 13,5% esperam um cenário semelhante ao atual, e uma parcela residual prevê um período menos desafiador.

Entre os riscos nacionais, 75% apontaram a falta de um plano de longo prazo para o país como uma das principais preocupações. A insegurança jurídica e as mudanças bruscas nas regras foram citadas por 56%, enquanto 48% mencionaram a crise de governabilidade e a polarização política.

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Já no que diz respeito ao cenário internacional, a grande maioria diz que espera impactos de moderados a críticos para o seu negócio. Dentre os entrevistados, 50,6% classificaram como moderados os reflexos do cenário global Para 24,7% os reflexos devem ser altos, e outros 18% afirmaram que devem ser críticos.

No radar de riscos externos, a instabilidade geopolítica lidera as menções, com 73% das citações, seguida pelas guerras comerciais e tarifas dos Estados Unidos, apontadas por 62%, e pela recessão global, mencionada por 47% dos presidentes de empresas ouvidos pela pesquisa.

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