A possibilidade de Luiz Carlos Trabuco assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva produziu um alívio nos mercados financeiros. A perspectiva de ter o presidente do conselho de administração do Bradesco no comando da política econômica contribuiu para a queda do dólar e dos juros futuros na quarta-feira.

O principal ativo de Trabuco nessa negociação é a interlocução que mantém com Lula há quase duas décadas, sem ter perdido a credibilidade entre empresários e investidores.

A questão que interessa ao mercado, entretanto, não é apenas se o banqueiro aceitaria trocar o Bradesco pela Esplanada dos Ministérios, mas qual seria sua autonomia para conduzir a política fiscal.

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A eventual chegada de Trabuco à Fazenda será tanto mais relevante quanto maiores forem as condições oferecidas pelo presidente para enfrentar o crescimento das despesas públicas e da dívida do país.