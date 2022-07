O que está por trás do apelo de Luiza Trajano sobre o Magalu Corrosão da renda causada pela inflação e a tomada de crédito mais cara com a alta dos juros estão penalizando o setor Por Luana Meneghetti Atualizado em 19 jul 2022, 12h38 - Publicado em 19 jul 2022, 12h23

A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, apareceu em vídeo anunciando que a empresa vai oferecer crédito pré-aprovado nas compras no carnê, e fazendo um apelo “vá o mais rápido possível numa de nossas lojas, por favor”, diz em vídeo que viralizou no início desta semana. O pedido da dona do Magalu está atrelado aos dias difíceis vividos pelas varejistas. A corrosão da renda causada pela inflação e a tomada de crédito mais cara com a alta dos juros estão penalizando o setor. O Magazine Luiza chegou a ter seus papéis negociados em mais de 100 reais em 2020, quando o consumo estava estimulado pela Selic baixa, mas já perdeu mais de 87% no valor de suas ações desde então, sendo negociadas hoje no patamar de 15 reais.

“Eu sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise, de tudo, e eu quero te dar uma notícia: o seu crédito já ‘tá’ pré-aprovado no Magazine Luiza”, garantiu a empresária, sobre os pagamentos feitos no carnê. Segundo a empresária, não importa qual seja o produto, o cliente só precisa ir até uma loja, optar pela compra no carnê e mostrar o vídeo para garantir a aprovação. “Lembra o ‘carnêzinho’ gostoso, em prestações que você pode pagar e ainda vai dar descontinho nos juros. A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa de nossas lojas, por favor. Tenho certeza que você vai ficar. Nós acreditamos em você”, disse.

As varejistas voltaram a se recuperar nos últimos dias e tomaram a liderança entre as altas do Ibovespa, mas os ganhos ainda não cobrem as perdas. No mês, as ações do Magalu se valorizaram 18%, mas ainda estão longe de recuperar a queda, de 60%, no acumulado do ano.