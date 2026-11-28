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Em nova ofensiva protecionista, o governo Trump propôs tarifas de 10% sobre aeronaves brasileiras, colocando a Embraer na linha de fogo do mercado americano. Entenda como o impasse comercial ameaça a fabricante nacional e aprofunda o distanciamento entre Brasil e Estados Unidos.

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Enfraquecido pela derrota histórica para os democratas nas eleições de meio de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a recorrer a seu instrumento de pressão preferido: as tarifas comerciais. Na quarta-feira 25, seu governo propôs sobretaxas de até 40% a produtos de catorze parceiros comerciais, entre eles China, Japão e União Europeia. Na avaliação da Casa Branca, essas economias estimulam uma produção industrial acima da demanda e, com isso, prejudicam os fabricantes americanos. A ofensiva voltou a alcançar o Brasil, mas por outro motivo. Segundo Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos, mais de um ano de negociações com Brasília rendeu poucos avanços. Entre as divergências estão as barreiras ao comércio de etanol e açúcar. Produtores americanos querem ampliar as vendas do biocombustível ao Brasil, que cobra 18% sobre o produto importado, enquanto as usinas brasileiras reclamam das restrições impostas pelos Estados Unidos às suas exportações. Na nova rodada de medidas protecionistas, Washington mirou os setores açucareiro e aeronáutico, ambos poupados no tarifaço de julho. A Embraer, uma das referências da indústria nacional, ficou na linha de fogo. Se a medida avançar, os aviões que a empresa fabrica no Brasil chegarão aos Estados Unidos com uma sobretaxa de 10%.

Os Estados Unidos são, de longe, o principal destino dos jatos nacionais. No ano passado, o país comprou 2,7 bilhões de dólares em aeronaves fabricadas no Brasil, quase dois terços das exportações do setor. A notícia da possível sobretaxa fez as ações da Embraer despencarem quase 10% na bolsa brasileira em um único dia. Se a cobrança entrar em vigor, a fabricante e seus clientes terão de negociar quem paga a conta, inclusive no caso de aviões já encomendados e ainda por entregar. As compras são acertadas com anos de antecedência, em contratos de longo prazo com datas de entrega definidas. Na avaliação de especialistas, a presença de fornecedores estrangeiros na cadeia produtiva pode limitar o efeito da medida, já que boa parte dos componentes usados nos aviões brasileiros vem de fora. “Mas, se a Embraer precisar absorver parte da tarifa para manter suas vendas, poderá perder margem de lucro”, diz Phillipe Marques, fundador da casa de análise de investimentos D’Orsay.

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Por trás dos torpedos de Trump está uma disputa por espaço em um dos mercados mais sofisticados da economia mundial. A Embraer conquistou uma posição privilegiada nos Estados Unidos graças, sobretudo, ao sucesso do modelo E175. Concebido para atender rotas de menor demanda, o jato de 76 assentos na configuração adotada pelas companhias americanas tornou-­se uma peça fundamental da aviação regional do país. Seu diferencial está na adequação às regras praticadas pelas grandes empresas aéreas, que limitam o peso e a capacidade dos aviões operados por suas subsidiárias e parceiras regionais. Em 2025, a América do Norte respondeu por 59% do faturamento da fabricante brasileira, o equivalente a 4,4 bilhões de dólares. “O avião da Embraer é mais leve e muito vantajoso em relação, por exemplo, ao A220, da concorrente Airbus”, afirma André Castellini, especialista da consultoria Bain & Company.

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A investida contra o Brasil tem como amparo jurídico a Seção 301 da Lei de Comércio americana, que autoriza a adoção de sanções unilaterais em resposta a práticas consideradas desleais. A investigação, aberta em julho de 2025, abrange diversas questões. Washington contesta desde o funcionamento do Pix, sob a alegação de que o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central prejudica as operadoras de cartões de crédito, até a atuação das autoridades no combate à corrupção, à pirataria e ao desmatamento ilegal. Também são objeto de reclamação decisões judiciais que afetam as plataformas digitais. A disputa comercial já deixou marcas no intercâmbio bilateral. No primeiro semestre deste ano, a participação dos Estados Unidos na corrente de comércio brasileira recuou de 12% para 9,7%, a menor proporção desde o início da série histórica em 1997. “Na documentação apresentada, os americanos dizem que estão frustrados com o Brasil”, afirma Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e sócio da consultoria BMJ. Enquanto isso, as negociações seguem travadas e incertas. Mas não há dúvida: a ofensiva de Washington indica que a turbulência nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos está longe de acabar.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023