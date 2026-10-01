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O que está por trás da nova estratégia de streaming da Amazon no Brasil

Dados da Ancine mostram salto de 78% no catálogo pago à parte do Prime Video, movimento que ajuda a explicar a nova aposta da gigante

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 12h00
O streaming Prime Video
Amazon Prime Video (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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A decisão da Amazon de começar a vender episódios e temporadas inteiras de séries no Brasil é mais um passo de uma mudança que já vinha ocorrendo silenciosamente dentro do Prime Video. Um levantamento do Radar Econômico a partir de dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) mostra que o catálogo da plataforma disponível para compra ou aluguel à parte cresceu cerca de 78% entre as fotografias feitas pela agência em 2024 e 2025.

O número de títulos oferecidos na modalidade transacional — conhecida no setor como TVOD — passou de 4.413 para 7.861 no período. No caminho contrário, a quantidade de títulos incluídos na assinatura do Prime Video recuou de 6.135 para 4.130, uma queda próxima de 33%.

Os números ajudam a explicar a nova ofensiva anunciada pela companhia nesta semana. A Amazon passou a oferecer no Brasil cerca de 200 temporadas de séries para compra, incluindo produções de estúdios como Warner Bros., NBCUniversal, Sony Pictures Television, Paramount e MGM. Há episódios, temporadas completas e pacotes de séries, com preços a partir de 39,90 reais. Nem sequer é necessário ser assinante do Prime para comprar.

A movimentação aproxima o Prime Video de um modelo que a própria Amazon vem apresentando como uma espécie de varejo do entretenimento. Em vez de disputar o consumidor apenas pela mensalidade da assinatura, a plataforma tenta concentrar diferentes formas de consumo no mesmo ambiente: assinatura do Prime, contratação de outros serviços de streaming, aluguel de filmes e, agora, compra de séries.

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Para a Amazon, a estratégia abre novas possibilidades de monetização de um usuário que já entrou no aplicativo, inclusive sobre conteúdos que não fazem parte do catálogo tradicional da assinatura. Para os estúdios, cria mais uma vitrine de distribuição e uma fonte adicional de receita para produções já prontas.

O movimento também reduz, do ponto de vista comercial, a dependência da lógica clássica da guerra do streaming, na qual as plataformas precisam continuamente ampliar ou renovar catálogos para justificar a mensalidade. Na compra avulsa, a receita é gerada por transação.

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A expansão não é exclusiva do Brasil. O novo modelo de venda de séries está sendo lançado simultaneamente também no México, Chile e Colômbia, numa aposta regional da Amazon.

Os dados da Ancine devem ser observados com uma ressalva: os levantamentos são fotografias do mercado em momentos distintos e passaram por ajustes metodológicos, o que impede tratar a comparação como uma série estatística perfeitamente homogênea. Ainda assim, a forte expansão da oferta transacional do Prime Video mostra a direção tomada pela companhia no país.

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